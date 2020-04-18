Grönland’da 1 Yıl İçinde 600 Milyar Ton Buz Eridi

Kuzey kutbunun en büyük buz kütlesi olan Grönland’da 2019’da 600 milyar ton buz eridi. Bu erimenin küresel deniz seviyesindeki artışın yüzde 40’ına doğrudan etki ettiği bildirildi. Grönland, 1 senede deniz seviyesini 1,5 milimetre yükseltti.

Son yıllarda küresel ısınmanın etkileri beklenenden daha şiddetli hissedilmeye başladı. Rekor seviyede küçülme yaşayan Grönland buz tabakası, geçen yıl 600 milyar ton buz kaybetti. Deniz seviyesindeki yükselmenin yüzde 40’ının doğrudan Grönland’daki buz erimesinden kaynaklandığı düşünülürken, önümüzdeki 100 yıl için yapılan tahminlerin, küresel ısınmanın günümüzdeki hızı düşünüldüğünde çok daha kısa sürede geçileceği düşünülüyor.

Grönland’da 1 senede yaşanan buz erimesi, açıklanan verilere göre deniz seviyelerini 1,5 milimetre yükseltti. 1948’den beri Grönland’da her sene kaç ton buz eridiğini hesaplayan bilim insanları, bu sene yaşanan erimenin en büyük kayıp olduğunu belirttiler. Aslında Grönland, 20. yüzyılın sonuna kadar her yıl o sene oluşan buz kadar eriyordu. Bu yüzden de adanın toplam buz miktarı hep aynı kalıyordu. Grönland’ın tamamen eridiği bir senaryoda küresel deniz seviyelerinin 7 metre yükseleceği öngörülüyor.

Sorun sadece hava sıcaklığı değil

Bilim insanlarının yaptığı açıklamaya göre Grönland’daki sorun yalnızca hava sıcaklığı değil. Geçen yıl Grönland’ın güneyindeki atmosferde yüksek basınç bölgeleri oluştuğunu bildiren bilim insanları, gökyüzünün bulutlardan tamamen yoksun kaldığını, bu sebeple taze buz oluşturacak karların oluşamadığını bildirdi. 1890 - 1999 yıllarında kaydedilen ortalamanın 100 milyar ton altında buz oluştuğunu bildiren bilim insanları, bulutların olmadığı yerde güneş ışınlarının var olan buzu da daha hızlı erittiğini açıkladı.

Hesaplamalara göre Grönland’da kontrolden çıkan erime, Dünya genelinde denizlere akan erimiş su ve buzdağlarının yüzde 70’ini oluşturdu.

Adanın güney bölgesinde böyle sıkıntılar yaşanırken, kuzey bölgesinde ise ılık ve nemli havadan kaynaklı erimeler yaşandı. Araştırmaya liderlik eden Columbia Üniversitesi profesörü Marco Tedesco, standart iklim modellerinin Grönland’daki gibi koşulları hesaba katmadığını bildirirken, “Bu tür atmosferik koşullar son yıllarda giderek daha fazla gözlemleniyor” dedi.

Tahminler uyuşmuyor

Hükümetler arası İklim Değişikliği Paneli’nin Eylül ayında yayınladığı bir rapora göre sera gazı emisyonlarının yükselmeye devam edeceği bir senaryoya göre 2100 yılına kadar deniz seviyelerinin 1 metre yükseleceği tahmin edilmişti, ancak Grönland’daki erime hızı bu tahminin neredeyse 2 katı hızıyla gerçekleşiyor.