Ping Nedir, Ping Testi Nasıl Yapılır, En Fazla Kaç Olmalı?

Özellikle oyuncuların baş belası olan "ping" yani gecikme, aslında oyunlar dışında internet üzerinden canlı olarak yapılan video görüşmesi, sesli görüşme veya dosya indirmesi gibi çeşitli işlemlerde de büyük bir rol oynuyor. Peki ping tam olarak nedir, optimal ping kaç olmalı ve ping testi nasıl yapılır sorularını yanıtladık.

Arkadaşlarınızla güzel bir oyun gecesi geçirmek istediğinizde ve oyununuzun FPS’inin aniden düştüğünü, oyunda gecikmeler meydana gelmeye başladığını fark edersiniz. Bunun neden kaynaklandığını hepimiz biliyoruz: Ping.

Bu yazımızda sizler için kısaca gecikme diyebileceğimiz ‘Ping nedir?’ sorusunu yanıtlıyoruz. Bunun yanı sıra optimal ping kaç olmalı ve ping testi nasıl yapılır sorularını da cevaplandırdığımız içeriğimizde ping sorununu nasıl çözebileceğinize dair detayları da bulabilirsiniz. Dilerseniz lafı daha fazla dolandırmadan içeriğe geçelim.

Ping nedir?

Ping, internet ağı üzerinden başka bir bilgisayara gönderilen ve daha sonra aynı şekilde geri dönen sinyale verilen addır. Milisaniye (ms) cinsinden ölçülen bu sinyal, verinin bilgisayarınızdan internet sunucusuna gidip gelme süresini bilmenizi sağlar. Özet olarak bu ölçüm, bilgisayar ve sunucu arasındaki ‘gecikme’ olarak adlandırılır.

Ping kelimesinin etimolojisi, aslında II. Dünya Savaşına uzanıyor. 2. Dünya Savaşında denizaltı mürettebatları, okyanustaki başka bir gemiye olan mesafelerini ölçmek için gönderdikleri sonar sinyalinin geri dönme süresine, gönderdiği sonar sinyalin sesinin kelimeyle tasviri olan ‘ping’ ismini vermiş.

II. Dünya Savaşından birkaç yıl sonra bu terim, bir bilgisayarın çevrimiçi olup olmadığını anlamak adına başka bir bilgisayarı sorgulama sürecini tanımlamak için kullanılmaya başlandı. Bunu örneklendirmek adına bir yüzme havuzu oyunu olan Marco Polo’yu verebiliriz. Bir bilgisayar ‘Marco’ diye bağırarak bir ping gönderiyor, diğer bilgisayar da Polo diyor ve aralarındaki mesafeyi ölçüyorlar.

Çevrimiçi oyun dünyasında ise ping, bir oyuncunun bilgisayarı ile oyun sunucusu arasındaki ağ gecikmesini ifade eder. Eğer oyunun sunucusu sizin internet bağlantısı aldığınız kaynağa yakınsa pinginiz de düşük olur, yok eğer uzaksa pinginiz belirli bir ms’in altına inmez.

Ping testi nasıl yapılır?

Adım #1: Windows arama kutusunu açıp CMD yazın ve Enter’a basın.

Windows arama kutusunu açıp yazın ve basın. Adım #2: Komut penceresine ‘ ping <IP adresiniz> ’ komutunu girin ve Enter’a basın. IP adresinizi bilmiyorsanız konuya ilişkin rehberimize göz atabilirsiniz.

Komut penceresine ‘ ’ komutunu girin ve basın. Adım #3: Çıkan sonuçta ‘time<x ms’ yazan kısım sizin pinginizi belirtiyor.

Adım #1: Windows arama kutusunu açıp CMD yazın ve Enter’a basın.

Windows tuşuna basıp ‘CMD’ yazdığınızda komut istemcisine ulaşabiliyorsunuz. Komut istemcisine girin.

Adım #2: Komut penceresine ‘ping <IP adresiniz>’ komutunu girin ve Enter’a basın.

Komut istemcisine ‘ping <IP adresi>’ komutunu resimdeki gibi girin ve bilgisayarınızın modeminize veri gönderip geri gelmesini bekleyin.

Adım #3: Çıkan sonuçta ‘time<x ms’ yazan kısım sizin pinginizi belirtiyor.

Sonuçlar belli olduktan sonra mevcut pinginizi ‘time<x ms’ kısmında görebilirsiniz.

Ping neden yükselir? Pingi yükselten 4 sebep

İnternet servis sağlayıcısının altyapı kalitesi

Oyun oynama gereksinimleri söz konusu olduğunda her zaman ilk akla gelen olmasa da internet, önemli bir rol oynuyor ve bu noktada internet servis sağlayıcınızı iyi seçmeniz gerekiyor. İnternet servis sağlayıcınızın altyapı kalitesi, çevrimiçi rekabetçi bir oyunu kazanmanızı veya kaybetmenizi sağlayabilir.

Evinize bağlayacağınız internetin servis sağlayıcısının özellikle bölgenizde fiber altyapısı olup olmadığını kontrol edin. Altyapıdan maksimum verimi almak için de internet gerektiren işlemi yapacağınız cihazı (bilgisayar, oyun konsolu vs.) kablosuz bağlantıyla değil LAN kablosu bağlantısı ile kullanın.

İnternet bağlantısı hızı

İnternet bağlantı hızı da pingi etkileyen büyük faktörlerden biridir. Daha yüksek bir bağlantı hızı, verileri sunucuya daha hızlı gönderip almanızı sağlar ve böylelikle pinginiz düşük olur. Daha yavaş bir bağlantı hızı da tahmin edebileceğiniz gibi veriler sunucuya geç gidip geldiğinden pinginiz yüksek olur ve oyun oynarken gecikmeler yaşarsınız.

Uydu, kablo ve fiber bağlantılar yüksek hız sunabilir ancak sadece kablo ve fiber düşük gecikme sağlayabilir. Bunu da göz önünde bulundurmanızda fayda var. Çoğu servis sağlayıcısı internet bağlantısı, telefon ve TV bir arada paketleri kullanıcıya sunarlar, eğer düşük ping istiyorsanız ek cihazlardan kaçının.

Yetersiz bant genişliği

Bant genişliği, internet bağlantı hızı ve altyapı kalitesi kadar önemli ve hayati bir unsur değildir ancak bazı durumlarda bant genişliğiniz yetersiz kalabilir. Örneğin siz oyun oynarken ağınıza bağlanan ve video izleyen, indirme yapan cihazlar pinginizi çok yüksek sayılara çıkartabilir. Bu sebeple ya oyun oynarken başka cihazların interneti kullanmasını kısıtlayın ya da bant genişliğinizi arttırın.

Güvenlik duvarı konfigürasyonu

Güvenlik duvarı bilgisayarınızın gönderdiği ve aldığı veri paketlerinin birçoğunu kontrol ettiğinden, bu işlem gereğinden fazla süre alabilir. Bu süre, dışardan önemsiz milisaniyelere tekabül ediyor gibi görünse de internet bağlantı hızınızı yavaşlatabilir ve yüksek pinge sebep olabilir. Gecikmenizi minimuma indirmek istiyorsanız Windows güvenlik duvarı ve anti-virüs programlarını devre dışı bırakmanız gerekebilir.

Ek olarak, istediğiniz uygulamayı Windows Güvenlik Duvarında istisna olarak sayabileceğinizden bunu yapmanızı da tavsiye ederiz. Windows Güvenlik Duvarını kapatmak yerine o spesifik uygulamanın izinlerini vermek sizi hem güvenli hem de gecikmesiz bir oyun deneyimine sürükleyecektir.

Böylelikle ping testi nasıl yapılır, ping sorunu nasıl çözülür konulu rehberimizin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Oyunlar, bilim, genel teknoloji sorunlarını içeren, bu ve bunun gibi birçok faydalı içerik ve rehberden haberdar olmak için sitemizi takipte kalmayı ve düşüncelerinizi / önerilerinizi aşağıdaki yorumlar kısmında belirtmeyi lütfen unutmayın :)