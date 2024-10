Birbirinden farklı türde yüzlerce saat geçirebileceğiniz en iyi Game Pass oyunlarını listeledik.

Game Pass, oyunculara birbirinden farklı türlerde, bağımsız yapımlardan üst düzey oyunlara kadar oldukça geniş bir yelpazeyi deneyimleme imkânı sunuyor. İster hızlı aksiyon dolu FPS oyunlarını, ister hikâye odaklı RPG'leri, isterse de zorlu platform oyunlarını seven bir oyuncu olun, ülkemizdeki oyun fiyatları da söz konusu olduğunda Game Pass gerçek anlamda hayat kurtaran bir hizmet.

Sağladığı oyun çeşitliliği sayesinde yeni oyunları keşfetmek isteyen ya da eskiden oynayıp özlediğiniz yapımları tekrar deneyimlemek isteyenler için de mükemmel bir platform. Biz de En İyi Game Pass Oyunları listemizde sizler için bu türden oyunları listeledik.

Forza Horizon 5

Forza Horizon 5, muhteşem Meksika manzarasında geçen bir yarış deneyimi sunuyor. Geniş açık dünyası, etkileyici grafikler ve çok sayıda özelleştirilebilir araçla, yeni başlayanlar ve deneyimli oyuncular için eğlenceli bir yarış deneyimi vaat ediyor.

Oyuncular sadece yarışmakla kalmıyor, aynı zamanda hikâye odaklı görevlerle daha derin bir deneyim elde etmesi mümkün. Forza Horizon 5, yarış tutkunlarının favorisi konumunda.

Geliştirici : Playground Games

: Playground Games Yayıncı : Microsoft

: Microsoft Çıkış Tarihi : 1 Kasım 2021

: 1 Kasım 2021 Metacritic Puanı: 92

Sea of Thieves

Sea of Thieves, oyunculara devasa bir korsan dünyasında özgürce dolaşma olanağı sunuyor.

Tek başınıza ya da dört kişilik bir ekip olarak define arayabilir, ticaret yapabilir ya da diğer oyuncuların ganimetlerini çalabilirsiniz. Oyunun sunduğu sonsuz keşif ve macera imkânı, her oynanışta yeni bir deneyim yaratıyor.

Geliştirici : Rare Ltd

: Rare Ltd Yayıncı : Microsoft

: Microsoft Çıkış Tarihi : 20 Mart 2018

: 20 Mart 2018 Metacritic Puanı: 69

Psychonauts 2

Psychonauts 2, yaratıcı platform mekaniklerinin yanı sıra işlediği tema sayesinde eşsiz bir hikâye sunuyor. Oyunda her biri benzersiz ve renkli dünyalarla dolu birçok engeli ve mekânı keşfederek ilerliyorsunuz.

Karakterleri, hikâyesi ve sıra dışı anlatımıyla Psychonauts 2, Game Pass’teki en dikkat çekici yapımlardan biri​.

Geliştirici : Double Fine

: Double Fine Yayıncı : Microsoft

: Microsoft Çıkış Tarihi : 25 Ağustos 2021

: 25 Ağustos 2021 Metacritic Puanı: 87

It Takes Two

It Takes Two, tamamen co-op odaklı bir oyundur ve özellikle çiftlerin mutlaka oynaması önerilir.

Oyuncular, bir dizi yaratıcı bulmaca ve platform bölümüyle dolu bu duygusal yolculukta birlikte çalışırken, oyunun hem hikâyesi hem de dinamikleri gerçek anlamda büyüleyici.

Geliştirici : Hazelight Studios

: Hazelight Studios Yayıncı : Electronic Arts

: Electronic Arts Çıkış Tarihi : 26 Mart 2021

: 26 Mart 2021 Metacritic Puanı: 88

Ori and the Will of the Wisps

Ori and the Will of the Wisps, platform ve keşif oyunlarını sevenler için büyüleyici bir deneyim sunuyor.

Görsel şölen diyebileceğimiz oyun, akıcı oynanış mekanikleri ve duygusal hikâyesiyle oyuncuları kendine çekiyor. Muhteşem grafikler ve dokunaklı müziği ise etkileyici bir atmosfer yaratıyor.

Geliştirici : Moon Studios

: Moon Studios Yayıncı : Microsoft

: Microsoft Çıkış Tarihi : 11 Mart 2020

: 11 Mart 2020 Metacritic Puanı: 90

Hollow Knight

Hollow Knight, zorlu bir Metroidvania deneyimi sunan geniş ve keşfe açık bir dünya sunuyor.

Sevimli grafiklerinin arkasında ise derin ve zorlayıcı bir oyun yatıyor. Soulslike tarzı savaş sistemi ve detaylı keşif unsurları ile Hollow Knight, keşfetmeyi seven oyuncular için biçilmiş kaftan.

Geliştirici : Team Cherry

: Team Cherry Yayıncı : Team Cherry

: Team Cherry Çıkış Tarihi : 12 Haziran 2018

: 12 Haziran 2018 Metacritic Puanı: 90

Doom Eternal

Doom Eternal, hızlı ve agresif oynanışın ön planda olduğu bir FPS deneyimi sunuyor.

Cehennemin kapılarını aralayan bu oyun, yoğun aksiyon ve devasa silahlarla dolu. Oyun, her bölümü bir savaş alanına dönüştürüp, şeytan ordularını yok etmeniz için silahınıza sıkı sıkıya sarılmak zorunda bırakıyor.

Geliştirici : ID Software

: ID Software Yayıncı : Bethesda

: Bethesda Çıkış Tarihi : 20 Mart 2020

: 20 Mart 2020 Metacritic Puanı: 88

Mass Effect Legendary Edition

Mass Effect Legendary Edition, Mass Effect üçlemesini yenilenmiş hâliyle oyunculara sunuyor.

Uzayda geçen bu devasa RPG macerası, etkileyici hikâye anlatımı, karakter gelişimi ve stratejik savaş sistemiyle öne çıkıyor. Hem eski hayranlar hem de seriye yeni başlayacaklar için mükemmel bir fırsat.

Geliştirici : BioWare

: BioWare Yayıncı : Electronic Arts

: Electronic Arts Çıkış Tarihi : 14 Mayıs 2021

: 14 Mayıs 2021 Metacritic Puanı: 87

Peki sizin Game Pass kütüphanesinde en çok vakit geçirdiğiniz oyunlar hangileri? Aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.