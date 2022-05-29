Oyuncular İçin İnternet Sitesi Tavsiyeleri

Oyun deneyiminize tat katacak ve işinizi ciddi anlamda kolaylaştırmanızı sağlayacak bir sürü internet sitesi olduğunu biliyor muydunuz? Bizler de, oyun oynayan herkesin işine yarayabileceğini düşündüğümüz bu internet sitelerinden oluşan yeni bir tavsiye listesi ile karşınızdayız.

Oyun sektörü, sürekli olarak gelişmeye ve genişlemeye devam eden bir pazar. Hâl böyle olunca da bazen kendimizi yüzlerce seçenek arasında sıkışmış olarak bulabiliyoruz. İşte bu yüzden, oyun deneyiminizi kişiselleştirmenizi sağlayacak ve epey işinize yarayabilecek internet sitesi tavsiyeleri ile karşınızdayız.

İster bilgisayar, ister konsol, isterseniz de mobil cihazlarınızdan oyun oynuyor olun; burada herkese göre bir site var. O hâlde gelin, listemize geçelim.

Her oyuncunun işine yarayabilecek internet siteleri:

Artık notlar uygulamasına ihtiyacınız yok: GG App

Hiç oynadığınız veya oynayacağınız oyunları takip etmenizi kolaylaştıracak koleksiyonlar yapmayı, incelemeler yazmayı ve özel listeler oluşturmayı düşündünüz mü? Eğer cevabınız evet ise, GG App tam da size göre diyebiliriz. İster bitirdiğiniz oyunlardan oluşan bir koleksiyon oluşturun, isterseniz de ileride bitirmek istediğiniz oyunları kapsayan bir liste. GG’yi nasıl kullanacağınız tam olarak size kalmış.

Ayrıca, arkadaşlarınızı veya başka oyuncuları da GG üzerinden takip edebilir ve onların oluşturduğu içeriklere de göz atabilirsiniz. Aynı bir sosyal medya gibi kullanabileceğiniz siteyi, Android ve iOS cihazlarınız için uygulama olarak da indirebilirsiniz.

Favori oyununuzu söyleyin, yeni bir öneri alın: Games Finder

Games Finder aslında çok basit bir sistem üzerine kurulu. Burada cevaplamanız gereken tek soru: ‘’Hangi oyuna benzer bir oyun arıyorum?’’ olacaktır. Arama kutucuğuna bir oyun ismi girdiğinizde; sistem size o oyuna en çok benzeyen oyunları önerecek ve kullanıcılar tarafından en çok oy alan benzer oyunlar en üst sırada listelenecek.

Games Finder; bilgisayar, konsol ve mobil oyunlar konusunda hizmet sunuyor olsa da, bazı oyunların önerilerinin bu sitede henüz yer almadığını ve arayacağınız her oyun için sağlıklı bir öneri alamama ihtimaliniz olduğunu da belirtmekte fayda var.

Ne zaman bitecek bu yahu?: How Long To Beat

Eğer aktif olarak oyun oynayan bir oyuncuysanız, How Long To Beat mutlaka kullanmanız gereken bir site diyebiliriz. Oynamakta olduğunuz veya ileride oynayacağınız oyunun ortalama ne kadar süreceğini gösteren site, bir oyuna başlamadan önce kaç saatinizi gözden çıkarmanız gerektiğini öğrenmeniz açısından oldukça yararlı. Böylece, oyunda saatlerce ilerleseniz bile oyunun hangi kısmında olduğunuzu tahmin edebilecek, oyun deneyiminize o şekilde yön verebileceksiniz.

Bilgisayar, konsol ve mobil oyunlar konusunda oldukça işinize yarayabilecek olan bu site, forum da dâhil olmak üzere birçok hizmet sunuyor. Ayrıca, bir oyunu bitirdikten sonra; kendi oynanış detaylarınızı How Long To Beat’e girerek istatistiklerin iyileşmesini sağlayabilir ve diğer oyunculara da katkıda bulunabilirsiniz.

Birisi ucuz oyun mu dedi?: Humble Bundle

Bir zamanlar oldukça uygun bir fiyata içerisinde onlarca başarılı oyundan oluşan oyun paketleri satmakta olan Humble Bundle, şimdi ise bu işini ‘’Humble Choice’’ adı altında devam ettiriyor. Humble Bundle’da yerel fiyatlandırma bulunmadığı ve artmakta olan dolar kurundan dolayı fiyatların iyice arttığını düşünecek olursak; eskiye nazaran çok daha az kârlı olsa da, hâlen oldukça işinize yarayabilecek uygun fiyatlı paketler bulmak mümkün.

Ayrıca, zaman zaman bolca kampanya yapan site, kitaplar ve uygulamalar için de epey iyi paketler sunuyor. Satılan her ürünün fiyatının büyük bir kısmını hayır kuruluşlarına bağışlayan Humble Bundle, sizlere de aldığınız ürün ile seçeceğiniz kuruluşa bağışta bulunma şansı sunuyor. Site, aldığınız oyunların büyük bir çoğunluğunu Steam ve Epic Games kodları aracılığıyla teslim ediyor.

Eleştirmenler ne diyor?: Metacritic

Özellikle, oyun oynamayı çok seven ve kısıtlı vakti olan kişiler için vazgeçilmez bir site olabilecek olan Metacritic, ‘’Oynamışken en iyisini oynayayım.’’ veya ‘’Aa bunu ilk defa duydum. Çok güzel puan almış, bir şans vereyim.’’ şeklinde düşünen kullanıcılar için biçilmiş kaftan. Eğer oynadığınız/oynayacağınız oyunun profesyonel oyun eleştirmenleri tarafından kaç puan aldığını merak ediyor ve incelemelerini okumak istiyor iseniz, Metacritic ve alternatifi olan Opencritic, bunu yapabileceğiniz en iyi iki platform diyebiliriz.

Ayrıca, Metacritic üzerinde bulunan ‘’User Score’’ sistemi sayesinde, oynadığınız ve bitirdiğiniz oyunlara kendi küçük incelemenizi yazabilir ve puanınızı da verebilirsiniz. İçerisinde; konsol, bilgisayar ve mobil oyunların yanı sıra, film ve müzik gibi birçok eserin de puanlaması bulunuyor

Oyun tarihinin gelmiş geçmiş en büyük sözlüğü: PlayStation Ultimate Gaming Glossary

PlayStation, geçtiğimiz günlerde biz oyunculara çok tatlı bir sürpriz yaptı ve devasa bir oyun sözlüğü yayımladı. İnternet üzerinden rahatlıkla ulaşabileceğiniz bu sözlük; ‘Git-gud’tan, ‘Juggling’e kadar oyun dünyasında kullanılmakta olan neredeyse her kelimeyi anlamlarıyla birlikte içeriyor.

Eğer oyun dünyasıyla yakından ilgileniyor ve içerisinde neredeyse her oyun türünden kesitler barındıran bu sözlük ilginizi çekiyor ise, kolayca yeni oyun terimlerini öğrenebilirsiniz. Sözlük, PlayStation tarafından hazırlandığı için; hâliyle sadece PlayStation’ı kapsayan birçok sözcük de mevcut.

PlayStation kullanıcıları için: PSPrices

Bir PlayStation kullanıcısıysanız ve satın almak istediğiniz oyunların indirim dönemlerindeki fiyatlarını takip etmek istiyorsanız, PSPrices tam olarak aradığınız adres diyebiliriz. Satın almak istediğiniz oyunun en son ne zaman indirime girdiğini ve bu zamana kadar en düşük kaç TL’ye indiğine kadar gösteren site, bütçenizi planlamanıza oldukça yardımcı olabilir.

Ayrıca, bir oyundaki mevcut indirimin hangi tarihe kadar süreceğini de göstermekte olan site, tüm başarımlara da rahatlıkla göz atmanıza olasılık sağlıyor. Eğer siteye kayıt olmaya karar verirseniz, istediğiniz oyun için bir bildirim oluşturma seçeneğine de sahip olduğunuzu belirtmekte fayda var. Böylece; takip ettiğiniz oyun indirime girdiğinde mail aracılığıyla bir hatırlatma alabilirsiniz.

Eğlencenin merkezlerinden: Reddit

Eminiz ki Reddit’i en az bir defa duymuşsunuzdur. Reddit, devasa bir platform olsa da; burada oyun tarafına değineceğiz. Reddit’i, sevdiğiniz ve oynamakta olduğunuz oyunların topluluklarına katılabileceğiniz ve bu topluluklarda diğer oyuncular ile birlikte paylaşımlar yapabileceğiniz, sorular sorabileceğiniz ve eğlenceli içerikler üretebileceğiniz bir yer olarak kullanmak mümkün.

Ayrıca, Reddit’i direkt olarak güncel oyun haberlerini takip edebileceğiniz ve istediğiniz konu hakkında bilgi alabileceğiniz bir platform olarak da görebilirsiniz.

Ne ararsanız var: SteamDB

SteamDB, her aktif Steam kullanıcısının oldukça işine yarayabilecek bir internet sitesi. İçerisinde; aynı PSPrices gibi fiyat hizmeti de sunan site, bir sonraki Steam indiriminin ne zaman geleceğinden, an itibariyle en çok oynanan oyunlara kadar birçok bilgi sunuyor.

Ayrıca, SteamDB sayesinde istediğiniz oyunun birçok verisine göz atabiliyor, hatta olası sızıntılara (God of War’ın PC sürümü resmî olarak duyurulmadan önce veritabanında belirmişti) dâhi imza atabiliyorsunuz. SteamDB’nin bir hobi projesi olduğunu ve Valve ile herhangi bir alakası olmadığını da belirtmekte fayda var.

Xbox kullanıcıları için: XB Deals

Aynı PSPrices gibi, takip etmek istediğiniz oyunun indirimli fiyatını, en son ne zaman indirime girdiğini ve oyun hakkında birçok bilgiye anında ulaşmanızı sağlayan XB Deals, Xbox kullanıcıları için oldukça kullanışlı bir site.

Xbox Game Pass, Xbox Live Gold ve EA Play oyunlarını da göstermekte olan site, her oyunun elde ettiği pozitif inceleme ve Metacritic skorunu da sunuyor. Böylece, satın almayı düşündüğünüz oyunları rahatlıkla takip edebilir ve indirime girdiğinde size bir bildirim iletilmesi için site içerisinden hatırlatıcı oluşturabilirsiniz.