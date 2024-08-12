Microsoft, son kullanım dışı bırakılan özellikler yazısında Paint 3D uygulamasının önümüzdeki kasım ayında kullanım dışı bırakılacağını açıkladı.

Konu "yaratıcılık" söz konusu olduğunda tasarımcısından müzisyenine, video editöründen fotoğrafçısına kadar herkesin tercihi Apple'ın macOS işletim sistemi yani bir Mac bilgisayar oluyor. Microsoft, içerik üreticileri Windows bilgisayarlara çekebilmek adına bugüne dek pek çok deneme yaptı ve bunlardan biri de Windows 10 ile hayatımıza giren Paint 3D uygulamasıydı.

Bilmeyenler için özetlemek gerekirse Paint 3D, adından da anlaşılabileceği üzere Windows işletim sistemi için geliştirilen bir 3 boyutlu modelleme uygulaması. Microsoft'un uzun vadede planı, Paint 3D'yi orijinal Paint uygulamasının yerine geçirmekti. Ancak eski toprak, geliştiricisinin amacına ulaşamayan çaylağı gömecek gibi duruyor. Zira Microsoft, Paint 3D'nin fişini çekeceğini açıkladı.

Paint 3D, 4 Kasım'da tamamen kapatılacak

Microsoft'un geçtiğimiz gün yayımladığı "Windows için kullanım dışı bırakılan özellikler" adlı yazıda Paint 3D için şu ifadeler kullanıldı:

Paint 3D kullanımdan kaldırıldı ve 4 Kasım 2024'te Microsoft Store'dan da kaldırılacak. 2D görüntüleri görüntülemek ve düzenlemek için Paint veya Fotoğraflar uygulamalarını kullanabilirsiniz. 3D içerik görüntülemek için 3D Viewer'ı kullanabilirsiniz.

Microsoft, günümüzde yeniden Paint uygulamasını geliştirmeye odaklanmış durumda. Hatta Photoshop'un bazı sevilen özellikleri çoktan Paint'e dahil edilmiş durumda. Bu noktada Microsoft ile OpenAI arasındaki iş birliği de büyük önem taşıyor zira yazılım devi, Dall-E'nin yapay zeka yeteneklerinden bazılarını Paint'e getirerek uygulamayı eski hantal ve işlevsiz durumundan kurtarmaya çalışıyor.