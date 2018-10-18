Panasonic firmasının tasarım stüdyosu Future Life Factory, Wear Space adlı yeni ürünlerini tanıttı.

Deneysel işleri ve yenilikçi yaklaşımıyla bilinen Japon tasarımcı Kunihiko Morinaga'nın eseri Wear Space, dikkat dağınıklığı yaşayanların imdadına yetişiyor. Ürün, özellikle açık alanlı ve geniş ofislerde çalışan kişilerin dikkatlerinin dağılmasına engel olması için üretilmiş bir başlık şeklinde. Açıklamalara göre bu başlık, insanların kişisel alanlarını oluşturmaları için psikolojik destek sağlıyor.

Ses engelleyici maddeden yapılan ürün, ön kısımda yer alan uzantılar sayesinde görüş alanını kısıtlayarak kişinin tek bir konuya odaklanmasını sağlıyor.

Teknik olarak kaliteli malzemeden kafamıza uygun olarak üretilmiş bu ürün, internet ortamında at gözlüklerine benzetiliyor. Açıkçası Panasonic, ürüne çok da büyük umutlar bağlamasa fena olmaz. Şu anda bu başlığa sahip olmak isterseniz, Japonya'da devam eden kitle fonlama kampanyasına katılmanız gerekiyor. Ayrıca fiyatı da 259 dolar.

Buna benzer bir ürün de zamanında Electrolux tarafından, 1932 yılında üretilmişti. Aşağıdaki reklamda bir kadının olması, o dönemde tepki toplamıştı: