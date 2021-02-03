Koronavirüs pandemisinin küresel havayolu taşımacılığına etkisi oldukça ağır oldu. Uygulanan seyahat kısıtlamalarının da etkisiyle 2020'de sektörün yolcu sayısı %66 azaldı.

2020 yılının ana gündem maddesi, dünyanın tamamında etkisini gösteren koronavirüs pandemisi oldu. Pandemiden olumsuz etkilenen sektörlerin en başında da hiç şüphe yok ki havayolu yolcu taşımacılığı geliyor.

Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA), çarşamba günü yaptığı açıklamalarda, 2020 yılında uygulanan kısıtlamalar nedeniyle yolcu sayısında %66 gibi oldukça büyük bir kayıp yaşandığını belirttii.

Bu yıl da toparlanma zor

IATA açıklamalarında dikkat çeken bir başka nokta ise bu yıl için toparlanmanın beklenmediği oldu. Gerek virüsün mutasyon geçirmesi, gerekse durumun beklendiği kadar hafiflememesi nedeniyle bu yıl için de durumda iyileşme olması pek beklenmiyor.

Uçuş yasaklarının genellikle uluslararası olması nedeniyle iç hatlar seferlerindeki düşüş daha az oldu. İç hat seferlerinde yolcu sayısı %49 azaldı. Uluslararası yolcular açısından baktığımızda ise bu oran %76 oldu.

Pandeminin ilk dalgasında uygulanan seyahat kısıtlamaları nedeniyle küresel uluslararası hava trafiği, normalde olan hava trafiğinin ancak yüzde 5'i seviyesinde kalmıştı. Bu dönemde havayolu firmalarının, yer kalmadığı için otoyollara ve bulabildikleri her yere uçaklarını park ettikleri göze çarpmıştı.

Yaz ayları görece daha iyi geçti

Yaz aylarında hava trafiği biraz daha toparlanmış bir görüntü çizse de uzun soluklu olmadı. Kuzey yarımkürede sonbahar ve kış aylarının gelmesiyle birlikte seyahat eden yolcu sayısı da ciddi ölçüde azaldı. Aralık ayındaki düşüş %70 oldu ve yıl, ortalamanın altında yolcu sayılarıyla tamamlandı.

Dünya üzerinde 190 farklı havayolu firmasını temsil eden IATA, bu yıl için görünümü resmi olarak aşağı yöne çevirmedi. Bu durumun nedeni olarak da yeni aşıların geliştiriliyor olması gösterildi. Yine de mutasyonlu virüslerin ortaya çıkışı, bir süre daha seyahat edemeyeceğimiz anlamına gelebilir.