Yasa dışı bahis soruşturması kapsamında Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’nun (TMSF) kayyım olarak görevlendirildiği Papara, hesap kısıtlamalarıyla ilgili yeni bir açıklama yaptı. Şirket tarafından yapılan duyuruda, yürütülen incelemeler sonucunda risk taşımadığı belirlenen hesapların kademeli olarak yeniden erişime açılacağı belirtildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen yasa dışı bahis soruşturması kapsamında Papara'ya Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyım olarak atandı. Bu gelişmenin ardından şirketin yönetimi değişirken, bazı kullanıcı hesaplarına geçici erişim kısıtlamaları getirildi.

Elektronik para ve ödeme hizmetleri sunan Papara, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ve Mali Suçları Araştırma Kurulu’nun (MASAK) yönlendirmeleri doğrultusunda incelemelere başladı. Yapılan denetimler sonucunda şüpheli işlem tespiti için şirketin işlem limitleri geçici olarak sınırlandırıldı. Aynı süreçte, bazı kullanıcı hesaplarına geçici bloke uygulandı.

Papara'dan hesap blokeleri ile ilgili açıklama geldi

Bloke konulan hesaplar detaylı şekilde inceleniyor. Soruşturmayla ilgisi bulunmayan hesapların kısıtlamalarının kademeli olarak kaldırılması planlanıyor. Şüpheli işlemler ise ilgili kurumlara yasal çerçevede bildirilecek.

Tüm bu adımlar devlet kurumlarının denetimiyle sürdürülürken, hem kullanıcı mağduriyetinin önüne geçilmesi hem de sürecin hızlıca tamamlanması hedefleniyor. Gelişmelere dair yeni bilgiler kamuoyuyla paylaşılmaya devam edilecek.