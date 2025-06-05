Papara, yasa dışı bahisle bağlantılı mali hareketler nedeniyle binlerce kullanıcı hesabında denetim süreci başlattı. Bakiyelere geçici olarak işlem kısıtlaması getirildi. İşlem limitlerini ise geçici olarak 10.000 TL’ye çıkardı.

Yasa dışı bahisle bağlantılı para hareketleri iddiasıyla hakkında soruşturma başlatılan Papara, kullanıcı hesaplarına yönelik denetim süreci başlattı. Hesaplara giriş yapılabiliyor ancak bakiyelerin kullanımı geçici olarak askıya alındı.

Finansal teknoloji alanında hizmet veren Papara, yürütülen soruşturma kapsamında kullanıcı hesaplarını kontrol altına aldı. Şirket, hesaplara girişin mümkün olduğunu ancak para transferi, bakiye kullanımı gibi işlemlerin geçici süreyle durdurulduğunu duyurdu.

Papara, işlem limitlerini geçici olarak 10.000 TL’ye çıkardı

Kullanıcılara gönderilen bilgilendirme e-postasında, güvenlik ve şeffaflık gerekçesiyle bu sürecin başlatıldığı belirtildi. İnceleme tamamlandığında hesaplara dair yeni bilgilendirme yapılacağı ifade edildi. Papara, ödeme işlemlerinde aksamaların önüne geçmek için günlük işlem limitlerinde geçici artışa gitti. Kullanıcılar, Papara hesaplarına para yatırma, banka hesabına para gönderme ve ATM’den para çekme işlemlerinde günlük 10.000 TL’ye kadar işlem yapabiliyor.

Papara Card ile yapılan harcamalar ve hesaplar arası para transferleri için de aynı günlük limit geçerli. Bu geçici düzenleme, kullanıcıların mağduriyet yaşamaması amacıyla hayata geçirildi. Papara, denetim sürecinin tamamlanmasının ardından kullanıcıların hesaplarına dair durumu açıklayacağını belirtti. Şirket, süreci hızla sonuçlandırmak için çalışmaların sürdüğünü aktardı.