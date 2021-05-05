Kurşun Geçirmez Camın Önemini Gösteren Silahlı Saldırı

Güney Afrika'nın Pretoria kentinde bir para nakil aracına silahlı saldırı düzenlendi. Aracın kurşun geçirmez camlarının ne kadar hayati olduğunu gözler önüne seren olay, başarısız bir hırsızlık saldırısı olarak tarihe geçse de Güney Afrika'nın gündemine oturdu.

Para nakil araçlarını pek çoğumuz biliriz. Zırhlı kamyonetler olarak karşımıza çıkan bu araçlar, kurşun geçirmez camları ve klasik araçlardan daha ağır yapılarıyla olası hırsızlık olaylarına karşı korunurlar. Geçtiğimiz günlerde yaşanan bir olay ise bu araçların özellikle de kurşun geçirmez camının aslında ne kadar hayati olduğunu gözler önüne serdi. O kurşun geçirmez camlar, bugün iki insanın hayatta olmasını sağladı.

Güney Afrika'nın Pretoria kentinde yaşanan olayda bir para nakil aracı, bir grup hırsızın takibine takılıyor. Zamanını buldukları anda aracı taciz ateşine alan hırsızlar, para nakil aracının sürücüsünün de soğuk kanlılığı ile amaçlarına ulaşamadan saldırıyı bırakıyorlar. Ancak söz konusu kurşungeçirmez cam olmasaydı, nakil aracındaki iki kişinin de kafalarından vurularak öldürüleceklerini rahatlıkla söyleyebiliriz.

Araç, saldırı sonrası bile iyi durumdaydı

Para nakil aracının sürücüsü Leo Prinsloo, eski bir polis. Mesleğinin verdiği deneyimle saldırı boyunca sinirlerini korumayı başaran Prinsloo, olaydan sonra Güney Afrika'nın en popüler isimlerinden bir tanesi haline geldi. Aynı anlarda eski polisin yanında olan özel güvenlik görevlisinin şoka girip göz bile kırpmadığı görüntüsü de olayın en çok konuşulan yönlerinden bir tanesiydi.

Bu arada, hırsızların saldırısına uğrayan araçla ilgili birkaç şey söylemek gerekirse, bu aracın çok da özel olmadığını belirtmek gerek. Zira kurşun geçirmez cam ve çelikle güçlendirilen araç, Toyota'nın halk içinde "terörist kamyoneti" olarak da bilinen Land Cruiser modelinden başkası değil. Dilerseniz artık sizleri, kurşungeçirmez camların ne kadar da önemli olduğunu gözler önüne seren o video ile yalnız bırakalım.