Pasaport, şimdilerde yurt dışına seyahat etmek için gerekli olan belgelerin başında gelir. O olmadan, pasaport isteyen bir ülkeye geçişiniz imkansızdır. Sahi, pasaport diye bir şey çıkartmak ilk kimin aklına gelmiştir?

Pasaportsuz bir dünya, belki de çok daha kolay olabilirdi. İsteyen istediği ülkeye seyahat eder ve çeşitli kağıt işleriyle uğraşmazdı. Ancak bu senaryonun elbette olumsuz tarafları da olurdu.

Peki pasaport nasıl ortaya çıktı?

Günümüz pasaportları, ilk örnekleri en az 2000 yıl öncesine uzanan bir fikrin modern şeklidir.

Şöyle ki, yüzyıllar önce sauf conduit ismi verilen ve bir düşmana müzakere amacıyla, krallığa güvenli giriş ve çıkış izni veren belgeler vardı. Bu belgeler, iki yöneticinin birbirinin otoritesini tanıdığını ve sınırı geçmenin savaşa neden olmayacağını ifade ederdi.

Aynı zamanda ilk pasaportlar, insanın kendisi ya da malları için herhangi bir ücret ödemeden bir şehrin kapısından geçmesine olanak sağlayan Orta Çağ belgeleriydi.

Şehirler birbirlerinin vatandaşlarının, bu tür ücretlerden feragat etmesi için karşılıklı düzenlemeler yapar ve buna göre bir kapı geçişi, bugünkü adıyla pasaport çıkartırdı.

Yani bir hükümdar, memurlarına ülkesindeki herhangi bir şehre ücretsiz giriş izni veren bir pasaport verebilirdi.

Yabancı şehirlerin bir kişiden geçiş ücreti almamasını isteyen ve bunun için pasaport çıkarttıran ilk hükümdar, İngiltere kralı V. Henry’di. Çoğu şehir, bir dostluk göstergesi olarak V. Henry’nin diplomatlarının ücretsiz geçişine izin verirdi.

Bu pasaportlar, sonraki yüzyıllarda diğer hükümdarlar tarafından da verilmeye devam ederek pasaport fikrini günümüze getirdi. Böylece uluslararası anlamda kabul gören ve yurt dışına seyahatlerde kullanılan pasaportlar, oldukça yaygınlaştı.

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