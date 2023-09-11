Paketli gıdalardaki ürünleri renklendirmek için kullanılan Cochineal böceği kanı, pastırmanın yanı sıra başka nerelerde kullanılıyor?

Pastırma, sosis, salam ve et ürünleri ile perakende sektöründe yer alan ünlü bir marka, pastırmasında böcek olduğu iddiası ile gündemde.

Paketli ürünün ambalajında açıkça E120 maddesinin yer alması, olaya ilişkin iddiaları güçlendirir nitelikte. “Pastırma yiyoruz.” derken aslında böcek mi tüketiyoruz?

Karmin böceğinin gündeme gelmesi ile ilgili tweet:

E120 olarak geçen bu madde, herkesi görünce şaşkına çeviren pastırma paketinin yanı sıra daha birçok ürün içerisinde de yer alıyor.

E120 karmin nedir?

Paketlerde E120 olarak karşımıza çıkan karmin, doğal bir gıda katkı maddesi olarak birçok alanda kullanılır. Doğal renk pigmenti olan karmin, tüm dünyada gıda komisyonları tarafından incelenerek belirli koşullar çerçevesinde kullanımına izin verilen bir maddedir.

Türk Gıda Kodeksi Gıda Katkı Maddeleri Yönetmeliğine uygun olarak kullanılması dahilinde karmin kullanımı yasak değildir. Kurallar çerçevesinde ürünler içerisinde bulunmasının ise insan sağlığına bir zararı olmadığı belirtilir.

Karmin nasıl üretilir?

Türkiye’de üretimi bulunmayan karmin ithal edilen ürünlerden biridir. Genellikle Peru’da üretimi olan karminin toz ve sıvı olmak üzere iki farklı türü vardır. Depolama ve kullanımının kolay olması sebebiyle genellikle toz formu tercih edilir.

Karminin içeriğinin %52’sini karminik asit tuzu oluşturur. %1 amonyak, %43 maltodekstrin, %4 ise H2O ise içeriğindeki diğer bileşenlerdir.

Karmin üretiminde ise Cochineal böcek türü kullanılır. 90 günü tamamlamış ve erişkinliğe ulaşan böcekler sıcak suya batırıldığı gibi güneş ışığında da kurutulabilir. Fırınlanarak öldürülmesi ile de siyah karmin maddesi elde edilir.

Karmin nerelerde kullanılır?

Karmin, Orta Çağ’dan beri kırmızı boya yapmak için kullanılır. Şimdilerse ise genellikle gıda maddelerinde karşımıza çıkan karmin, ruj gibi bazı kozmetik malzemelerinde de bulunur.

Karmin; yoğurtlarda, meyveli sütlerde ve dondurmalarda yaygın olarak kullanılırken et, sosis, pastırma gibi et ürünlerinde de yer alır. Karmin; gazlı alkolsüz içecek, şeker, reçel, bisküvi, meyve suyu, sakız, puding, gofret, kek ve bazı soslarda da karşımıza çıkar.

Peki bunu öğrendiğinize göre bu maddeyi içeren ürünleri tüketmeye devam eder misiniz?