Sentetik Gıda Boyaları Sağlığınız İçin Ne Kadar Risk Oluştur

Bugünlerde marketlerden, restoranlardan veya herhangi bir mağazadan aldığımız neredeyse her gıda maddesinde sentetik gıda boyası bulunuyor. Bunun sağlığınızı ne kadar etkilediğini biliyor musunuz? Eğer bilmiyorsanız sizi böyle alalım.

Hemen hepimiz gün içerisinde sentetik gıda boyası içeren bir ürün tüketiyoruz. Bunun suçlusu da biz değiliz çünkü bakkallardan, marketlerden, restoranlardan veya çeşitli mağazalardan aldığımız ürünlerin %80’inde sentetik gıda boyası bulunuyor.

Peki sentetik gıda boyası nedir? İnsan sağlığını nasıl tehlikeye atar ve korunmak için ne yapmalıyız? Sizler için bu konuyu uzun uzun açıkladık. Gelin beraber göz atalım.

Sentetik gıda boyaları nelerdir?

Gıda endüstrisi, gıdaların daha iyi görünmesini sağlamak için sentetik boyalar kullanır. İlk gıda boyaları 1800'lerin sonlarında kömür katranından yapılmıştır. Bugünlerde ise azo boyası adı verilen ve petrolden türetilen bir kimyasal olan naftalinden sentezlenirler.

Gıda üreticileri daha ucuz, daha parlak ve daha uzun ömürlü oldukları için pancar özü gibi doğal boyalar yerine sentetik boyaları tercih ediyor. Üreticiler geçtiğimiz yüzyılda yüzlerce sentetik gıda boyası geliştirmiş olsa da bunların çoğu zehirlidir. ABD Gıda ve İlaç İdaresi politikası kapsamında gıdada kullanım için yalnızca dokuz tanesi onaylanmıştır ve çok daha azı Avrupa Birliği düzenlemelerinden geçer not almıştır.

Sentetik gıda boyaları ve kanser

ABD’deki Gıda ve İlaç İdaresi onaylı sentetik gıda boyalarının hiçbiri kanserojen olarak sınıflandırılmasa da şu anda yapılan mevcut araştırmalar sonucu sağlık riski barındırıyor. Örneğin, bağırsaklarınızdaki bakteriler sentetik boyaları kansere neden olduğu bilinen moleküllere parçalayabiliyor.

Mikrobiyomun sentetik gıda boyası ve potansiyel kanser riski ile nasıl etkileşime girdiği konusunda daha fazla araştırmaya ihtiyaç var. Çalışmalar, yapay gıda boyalarının hücrelerin içindeki DNA ve proteinlere bağlanabileceğini de gösteriyor. Sentetik boyaların vücudun iltihaplanma mekanizmasını uyarabileceğine dair bazı kanıtlar da var. Bu mekanizmaların her ikisi de kolon ve rektum sağlığı için sorun teşkil edebilir.

Kalın bağırsak kanseri riskinizi nasıl azaltabilirsiniz?

Az boyutlarda tüketilen gıda boyalı ürünler kalın bağırsak kanserine neden olmaz. Ancak işlenmiş gıdalardan oluşan uzun süreli bir yeme alışkanlığı tehlikeli olabilir. Sentetik gıda boyaları ve kanser arasındaki bağlantı hakkında daha fazla araştırmaya ihtiyaç duyulsa da kalın bağırsak kanseri riskinizi azaltmak için atabileceğiniz birkaç adım mevcut.

Bunun en iyi yolu kolon kanseri taraması yaptırmaktır. Bir diğer yolu ise fiziksel aktivitenizi arttırmak, yani spor yapmaktır. Son olarak ise daha fazla kepekli tahıllar ve ürünler, daha az alkol, kırmızı ve işlenmiş et içeren sağlıklı bir yeme alışkanlığı edinebilirsiniz. Bu adımları atarsanız kalın bağırsağınız ileride size teşekkür edecek :)