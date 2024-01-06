Sevilen Peaky Blinders'ın film çekimlerinin bu yaz başlaması ve filmin, dizinin direkt bitişinden devam etmesi bekleniyor.

Başta BBC tarafından hayat bulan ve Netflix’in en çok izlenen ve beğeni toplayan yapımları arasında yer alan Peaky Blinders, çeşitli uyarlamalar ve ufak oyunlarla kendini farklı sektörlerde de göstermişti. Dizinin 6 sezonluk macerası ise 2022 yılında sonlanmıştı.

36 bölümlük sürükleyici macerası ve karakterleriyle sevilen dizinin senaristi Steven Knight, hayranları sevindirecek bir gelişmeyi yakın zamanda paylaştı. Knight, Radio Times’a verdiği röportajda yeni çıkacak filmin senaryosu üzerinde sona yaklaştığını, geriye sadece ufak dokunuşların kaldığını açıkladı.

Çekimler bu yıl başlayacak.

Shelby çetesini bu sefer beyaz perdede göreceğiz. Zira senaryo tarafında sona yaklaştığını belirten Steven Knight, çekimlerin de bu yaz başlayacağını söyledi. Şu an için başka bir detayın paylaşılmadığı filmde Cillian Murphy’i Thomas Shelby rolünde göreceğimizi varsayabiliriz. Aynı durum çetenin geri kalanı için de geçerli. Fakat diğer roller için varsayım yapmak pek de doğru olmaz.

Çok da spoiler vermeden açık uçlu bir şekilde bittiğini söyleyebileceğimiz diziyi filmin direkt takip etmesi bekleniyor. Benzer bir durumu Breaking Bad ve El Camino filmlerinde de görmüştük.

Hiç bilmeyenler için Peaky Blinders’ın konusu, Netflix’te şu şekilde belirtiliyor:

“1919 yılında İngiltere, Birmingham'daki bir suç çetesinin başında ne pahasına olursa olsun yükselmeyi kafasına koymuş, acımasız mafya babası Tommy Shelby vardır.”

Sizin filmden beklentileriniz neler?