Netflix, League of Legends temalı dizisi Arcane'in ikinci sezonuyla ilgili bir paylaşım yaptı. Bu paylaşımla dizinin ne zaman yayımlanacağını kısmen de olsa öğrendik.

Dünyanın en popüler çevrim içi dizi ve film platformu Netflix, bundan birkaç yıl önce popüler MOBA oyunu League of Legends (LoL) temalı bir dizi yayımladı. Evet, Arcane'den bahsediyoruz. 2021 yılında yapılan bir açıklamayla, bu dizinin ikinci sezonunun geleceğini öğrenmiştik. Şimdiyse bu konuyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Netflix'in resmî sosyal medya hesaplarından, Arcane'in ikinci sezonuna ilişkin önemli bir açıklama yapıldı. Paylaşımdaki bir video ile filmin ikinci sezonuna ilk bakışımızı atma fırsatı yakalamış olduk. Ayrıca Arcane'in ikinci sezon çıkış tarihi ile ilgili de ilk bilgileri edinmiş bulunuyoruz.

İşte Netflix'in Arcane için yaptığı paylaşım:

Arcane 2. sezon, Kasım 2024'te

Netflix'in yaptığı açıklama, dizinin ikinci sezonu ile ilgili en ufak bir bilgi sunmuyor. Ancak bunun önümüzdeki dönemlerde değişeceğini düşünüyor. Şirket, büyük bir olasılıkla önümüzdeki yıl itibarıyla Arcane'in ikinci sezonu için harekete geçecek. Şirketin yapacağı açıklamalar; dizinin konusu, kesinleşmiş çıkış tarihi ve hangi karakterlerin bulunacağı gibi konuları gün yüzüne çıkaracaktır.