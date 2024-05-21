Mezarlıklarda özellikle servi ağaçlarının tercih edilmesinin hem batıl hem de okuyunca hak vereceğiniz mantıklı sebepleri var.

Mezarlık ağacı olarak da bilinen servi ağaçları aslında birçok kültür ve inanışa göre bir ağaçtan çok daha fazlasını ifade ediyor.

Bakalım başka ağaç türleri değil de özellikle servi ağacının mezarlıklarda tercih edilmesinin hiç bilmediğimiz sebebi neymiş?

Servi ağaçları neden mezarlık ağacı?

Heybetli olmalarıyla, 1000 yılı aşkın süre yaşamalarıyla ön plana çıkan ve ebediyetin simgesi olan servi ağaçları hakkında pek çok batıl inanç var. Mezarlıklarda tercih edilme sebebi de bunlardan biri.

İnanışa göre ölen kişilerin ruhları, servi ağaçları sayesinde göklere yükseliyor. Her zaman yeşil olan servi ağaçları, ataların ruhlarının cennette olduğuna ve torunlarının mutlu yaşam süreceğine dair bir güvence olarak görülüyor. İşte mezarlıklarda da ataların ruhu göğe, tanrının kutu ise kemiklere iniyor.

Batıl inancın ötesinde sebepleri de var.

Etrafa güzel kokular yayan servi ağacı, yaptığı kimyasal etkileşimlerle aynı zamanda toprağı da temizliyor. Hoş kokulu reçinesi hem kendisini dış etkenlere karşı koruyor hem de mezarlık toprağında meydana gelen biyolojik olaylar ile ortaya çıkan kokuları bastırıyor.

Buna ek olarak, mezarlıklarda çürüyen bedenlerden yayılan amonyağı temizleyerek havaya karışmasının önüne geçiyor. Yani batıl inancın yanında faydalı ekolojik sebepleri de var.

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