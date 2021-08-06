Perseverance, Mars'tan İlk Örneği Toplamaya Başladı

NASA'nın geçtiğimiz Şubat ayında Mars'a ulaşan uzay aracı Perseverance, tarihi ve heyecan verici bir an yaşıyor. Perseverance, Dünya'ya getirilmesi planlanan yaklaşık 35 kaya örneğinden ilkini toplamaya başladı.

NASA, bundan yaklaşık bir yıl önce, 17 Temmuz 2020 tarihinde tarihinin en önemli görevlerinden biri için büyük bir fırlatma gerçekleştirdi. Keşif aracı Perseverance, Mars'a doğru yolculuğuna başladı. Yaklaşık 7 ay süren uzun bir yolculuktan sonra, 18 Şubat 2021'de Mars yüzeyine iniş yapan Mars kaşifi, o günden beri Mars'ta pek çok inceleme gerçekleştirdi.

Çalışmaları yolunda giden ve hatta geçtiğimiz aylarda Mars'ta oksijen üreterek tarihi bir başarı gerçekleştiren Perseverance, son birkaç haftadır da bir sonraki önemli görevine hazırlanıyordu. Mars'tan Dünya'ya gelerek incelenecek örneklerin toplanmasını içeren bu görevin ilk adımı bugün atıldı.

Mars'ta canlı yaşamı araştırmalarına ışık tutacak:

Perseverance'ın Mars'tan yolladığı videonun yer aldığı tweet'i görüntüleyemiyorsanız buraya tıklayın.

Perseverance, Mars'ın Jezero kraterinde gerçekleştireceği bu önemli görev için ilk adımları attı. Konumunu ve kaya örneği alacağı noktayı belirleyen Perseverance, işlemlere başladı. Bu tür görevler için özel olarak geliştirilen Perseverance, görev süresi boyunca yaklaşık 35 kaya örneği toplayacak ve bu örnekler incelenmek üzere gezegenimize gelecek.

Bu görevin özel olmasının en önemli sebebi ise Mars'tan toplanacak örneklerin, Kızıl Gezegen'deki canlı yaşamına dair izleri arayışımızda bize önemli cevaplar sağlayacak olması. Ayrıca bu tür örnekler, Mars'ın yaşı, iklim yapısı ve jeolojik yapısı gibi pek çok araştırma için de kaynak konumunda olacak.

Perseverance, gezegende kendi araştırmalarını ve incelemelerini yapacak seviyede bir uzay aracı olarak geliştirilmiş olsa da halâ pek çok konuda kesin bilgi için laboratuvarlarda çalışmalar yapılması gerekiyor. Burada da devreye Mars'tan gelecek örnekler giriyor.