YouTube'a Geri Dönen PewDiePie, Kanal İçeriğini Değiştirecek

Dünyaca ünlü YouTuber PewDiePie, yaklaşık 1 aylık aranın ardından YouTube'a geri döndü. PewDiePie, geri dönüşünün ardından paylaştığı ilk videosunda, ilerleyen zamanlarda kanal içeriğini değiştireceğini dile getirdi.

YouTube'daki en büyük bağımsız içerik üreticisi olan Felix "PewDiePie" Kjellberg, geçtiğimiz günlerde platforma geri döndü. Popüler YouTuber, 2019'un sonlarına doğru çok yorgun olduğunu belirterek, popüler video paylaşım platformuna bir süre ara verme kararı aldığını açıklamıştı.

YouTuber, dönüş tarihi önceden belirtmemesine rağmen, yaklaşık 5 hafta sonra geri gelerek izleyicilerinin karşısına çıktı. PewDiePie'ın YouTube'a geri dönüşü aboneleri tarafından hoş karşılandı. YouTuber'ın verdiği aranın ardından 21 Şubat'ta paylaştığı "30 gün ara verdim ve BU OLDU" başlıklı ilk videosu, yayınlandıktan sonra trend'lerde 1 numaraya yerleşti ve şu ana kadar yaklaşık 13.1 milyon görüntülemeye ulaştı.

Geri dönüş videosundan gelen en önemli bilgi, PewDiePie'ın kanal içeriğini değiştirme isteği oldu. YouTuber, "Kesinlikle kanalla ilgili yapacağım bazı değişiklikler var. Daha büyük bir proje üzerinde çalışıyorum" diyerek, değişikliklerin kademeli olarak uygulanacağını belirtti.

PewDiePie, ara vermeden önceki son zamanlarda Minecraft içeriği ile eğlenceli videolar oluşturarak topluluğu ile etkileşim sağlıyordu. Oyun ve eğlenceyi bir araya getiren formülünden ne kadar uzaklaşacağı veya nelere ağırlık vereceği bilinmiyor ancak hayranlar, popüler YouTuber'dan büyük bir değişim geçirmesini bekleyebilirler.

PewDiePie ayrıca, değişim sinyalleri vermesinin yanı sıra takipçilerine teşekkürlerini de sundu ve destekçilerini yalnız bıraktığı için özür diledi. İçerik oluşturucu, verdiği aradan önce YouTube'u bırakma ve eşi Marzia Kjellberg ile Japonya'ya taşınma isteğini dile getirmişti. Ancak şimdilik, kanalda işler normale dönüyor gibi görünüyor.

PewDiePie'ın YouTube'a geri döndüğü ilk video: