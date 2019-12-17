Dünyaca ünlü YouTuber PewDiePie, çok yorgun olduğunu belirterek popüler video paylaşım platformuna ara vereceğini açıklamasının ardından Twitter hesabındaki tüm paylaşımlarını sildi.

Gerçek ismi Felix Kjellberg olan 30 yaşındaki YouTuber, @pewdiepie hesabının daha sonra bir başkası tarafından alınmaması için aynı kullanıcı adını taşıyan hesabı elinde tutsa da tüm tweet'lerini sildi. YouTuber 2020'de YouTube'a ara vereceğini açıklamış ve yorgun olduğunu belirtmişti.

PewDiePie dün yayınladığı 'I Hate Twitter' (Twitter'dan Nefret Ediyorum) başlıklı videoda, "Twitter'dan nefret ediyorum ve her zaman hesabımı silmeyi düşünüyorum. Hoşuma gitmeyen şey, orada sergilenen sabit görüş. İnsanlar neyin iyi, neyin kötü olduğunu, başkalarının ne kadar kötü olduğunu ve sizin ne kadar iyi olduğunuzu belirterek yardımcı olamaz." dedi.

Twitter hesabındaki her şeyi silerek, kişisel bilgilerini "Twitter kullanmıyorum, bu hesap sadece sahte hesapları önlemek içindir." şeklinde değiştirdi.

YouTuber, video oyunlarıyla ilgili içerikleriyle ile tanınsa da, geçmişte ırkçılık ve antisemitizm suçlamalarıyla karşı karşıya kalmış ve gündemi bir hayli meşgul etmişti. Poopdie adlı oyununun Apple'dan iğrenç olması nedeniyle yasaklanmasının ardından App Store ile de sorun yaşamıştı. Felix, profesyonel olduğu kadar kişisel hayatında da yoğun bir yıl geçirdi. Uzun süredir ilişki yaşadığı Marzia Bisognin ile evlenmesinin ardından evi soyulmuş, değerli eşyalarının %90'ı çalınmıştı.

Son olarak YouTube'da 102 milyon abonesi bulunan PewDiePie, bu yılın başlarında müthiş bir sıçrama yaparak 120 milyon aboneye ulaşan Hint prodüksiyon şirketi T-Series tarafından tahtından edilmişti.