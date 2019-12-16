Gerçek ismi Felix Kjellberg olan dünyaca ünlü YouTuber PewDiePie, çok yorgun olduğunu söyleyerek, popüler video paylaşım platformuna bir süre ara vereceğini açıkladı.

YouTube’da 102 milyon abonesi bulunan PewDiePie, uzun zamandır platformun en çok aboneye sahip kanalıydı; ancak bu yılın başlarında müthiş bir sıçrama yaparak 120 milyon aboneye ulaşan Hint prodüksiyon şirketi T-Series, İsveçli YouTuber’ın tahtını elinden almıştı.

Asıl adı Felix Kjellberg olan PewDiePie, video oyunlarıyla ilgili içerikleriyle ile tanınsa da, geçmişte ırkçılık ve antisemitizm suçlamalarıyla karşı karşıya kalmış ve gündemi bir hayli meşgul etmişti. Hem YouTube hem de kişisel yaşamında karşılaştığı sorunlar nedeniyle mental olarak yorgun düşen İsveçli YouTuber, önümüzdeki yıl video paylaşım platformuna ara vereceğini duyurdu.

PewDiePie'ın YouTube'a ara verme sebebi: Yorulmak

Kararını bir videoda paylaşan PewDiePie , “Gelecek yıl YouTube'a bir mola veriyorum. Bunu önceden söylemek istedim çünkü kararımı kesin olarak verdim. Yorgunum. Kendimi çok yorgun hissediyorum. Anlatabiliyor muyum bilmiyorum. Gelecek yılın başlarında biraz uzakta olacağım” şeklinde konuştu.

Ünlü YouTuber, 2017'de canlı bir oyun akışı sırasında başka bir oyuncuya karşı “lanet zenci” ifadelerini kullanmıştı. Olayın ardından özür dileyen PewDiePie, söz konusu cümleyi kötü anlamda kullanmadığını belirterek kendini savunsa da, takipçilerini ikna etmeyi pek de başaramamıştı. Aynı yıl Disney, bazı videolarında antisemitik ifadeler ve görseller bulduktan sonra PewDiePie ile ortaklığını bitirmişti.

Son olarak, Yeni Zelanda’da iki camiye terör saldırısı düzenleyen ve 51 insanı katleden aşırı sağcı Brenton Tarrant, Facebook’tan canlı yayınladığı saldırıyı izleyen kişilere “PewDiePie'ya abone olmalarını” söylemişti.

PewDiePie'ın YouTube'a ara vereceğini söylediği video: