Peynirin Üzerinde Neden Delikler Olur?

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Peynirin üzerinde neden delikler oluşuyor? Aslında bu duruma özellikle çocukken izlediğimiz çizgi filmlerdeki peynirlerde de şahit oluyorduk.

Sebebini öğrenmek için de peynirin olgunlaşma sürecini incelememiz gerekiyor.

Hazırsanız incelemeye başlayalım. 

Peynir üretiminde kullanılan bazı bakteriler, laktozu (süt şekeri) laktik asite dönüştürürken karbondioksit gazı üretirler. 

peynir

Peynir olgunlaşırken, bu karbondioksit gazı peynirin içinde hapsolur. Gazın biriktiği yerlerde küçük cepler oluşur ve bu cepler zamanla genişleyerek peynirin üzerinde ve içinde delikler oluşturur.

Ardından peynirin olgunlaşma süreci başlar.

peynir

Peynir, belirli bir sıcaklık ve nem kontrolü altında olgunlaşmaya bırakılır. Bahsettiğimiz bu olgunlaşma süreci deliklerin büyüklüğünü ve şeklini de etkiler. Özetle deliklerin büyüklüğü ve sayısı, peynirin tipine ve olgunlaşma koşullarına bağlı olarak değişir. 

Örneğin, İsviçre peyniri genellikle büyük ve belirgin deliklere sahipken, diğer peynirlerde daha küçük delikler görebiliriz. 

Peki bu durumun peynirin kalitesiyle bir ilgisi var mı? 

Peynirin delikli olması yukarıda değindiğimiz kimyasal süreçler sonucunda oluştuğu için, kalitesini belirleyen faktörlerden biri diyemeyiz. Peynirin kalitesi; süt kalitesi, hijyenik üretim koşulları, doğru olgunlaşma süresi gibi daha farklı faktörlere bağlıdır. 

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