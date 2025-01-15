Adobe, Photoshop için ortak düzenleme özelliğini duyurdu. Böylelikle birden çok kullanıcı, aynı ekran üzerinden düzenleme yapabilecek. İşte yeni özellikle ilgili detaylar...

Dünyanın en büyük yazılım şirketlerinden Adobe, Photoshop için bomba bir yenilik duyurdu. Photoshop'un yeni özelliği ile dünyaca ünlü fotoğraf düzenleme uygulaması, birkaç kullanıcı tarafından aynı anda kullanılabilecek.

Adobe'un Photoshop için hazırladığı yeni özellik, kullanıcıların aynı ekran üzerinde düzenleme yapmalarını mümkün kılacak. Böylelikle Adobe Photoshop kullanımı çok daha pratik bir hâle gelmiş olacak.

Photoshop'un yeni özelliği tam olarak ne işe yarayacak?

Diyelim ki bir tasarım üzerinde çalışıyorsunuz ancak bir noktada takıldınız. Başka bir tasarımcı, kendi bilgisayarı üzerinden sizin ekranınızı görebilecek ve düzenlemeye yardımcı olabilecek. Ayrıca bir müşteriniz, ekranınızı gerçek zamanlı olarak görebilecek. Böylelikle istediği değişiklikleri anında yapmanız mümkün olacak.

Adobe Photoshop'un yeni özelliği henüz test aşamasında. Bu özellikten hemen faydalanmak isteyen kullanıcıların Adobe Photoshop için oluşturulan beta sistemine kayıt yaptırması gerekecek. Şirket, özelliğin ne zaman tüm kullanıcılara ulaşacağına ilişkin bir şey söylemedi.