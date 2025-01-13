Adobe, yeni yapay zekâ özelliklerini duyurdu. Kullanıcılar, artık 10 bine kadar görseli tek tıklamayla düzenleyebilecekler.

Adobe, son zamanlarda hizmetlerine birçok yapay zekâ özelliği getiriyordu. Şimdi ise yeni özellikler duyuruldu. Firefly kapsamında sunulacak yenilikler, kullanıcıları büyük uğraştan kurtaracak.

Duyurulan yapay zekâ destekli özellikler, yüksek miktarda görselleri düzenlemeden videoları çevirmeye kadar farklı konulardaki çok emek isteyen işlemleri otomatikleştiriyor.

Tek tıkla 10 bin görsel düzenlenebilecek

Bunlardan en dikkat çekeni, düzenleme tarafıyla alakalı. Kullanıcılar, artık her bir görseli tek tek düzenlemekle uğraşmak zorunda kalmayacak. Firefly Bulk Create isimli özellik, tek bir tıklamayla 10.000’e kadar görselde hızlı bir şekilde yeniden boyutlandırma, tüm arka planları değiştirme gibi işlemler yapabilecek.

Bulk Create, Firefly’ın web uygulamasında arka plan ve yeniden boyutlandırma olarak iki araç olarak bugün beta olarak çıkış yaptı. Son sürümünün ne zaman çıkış yapacağına dair ise henüz bir bilgi yok. Çalışmaların şimdilik sadece PNG veya JPEG olarak kaydedilebilecekllerini ekleyelim. Gelecekte PSD formatı için de destek gelecek.

Arka plan aracı, hızlıca görselleri yükleyip arka planları kaldırmanıza veya değiştirmenize olanak tanıyor. Yeniden boyutlandırmada ise yapay zekânın yardımıyla TikTok, Instagram, Facebook gibi platformlara uygun önceden ayarlanmış boyutlar uygulanabiliyor.

Bunlar dışında şirket, video konusunda kullanıcıların işini de kolaylaştıracak. Firefly Services API’ların genel kullanıma açılacağı belirtilmiş. Bunu kullanarak geliştiricilerin video üretimleri hızlanacak. Videoları 14 farklı dilde çevirme gibi özellikler gelecek, InDesign aracıyla önceden ayarlanmış şablonlar kullanarak metinleri ve görüntüleri baskı ve dijital medya için uygun hâle getirmek mümkün olacak. Metinler ve ses kayıtları ile oluşturulabilen dijital avatarlar ise bu ay beta olarak çıkışını yapacak.