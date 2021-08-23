Oğuzhan Uğur'un P!NÇ için hazırladığı mülteci temalı tanıtım videosu mahkemelik oldu. Aralarında imam gibi din görevlilerinin de bulunduğu bir grup vatandaş, Uğur'un "halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama" suçu işlediğini savunarak suç duyurusunda bulundu.

Geçtiğimiz günlerde sizlerle paylaştığımız bir içeriğimizde, şarkıcı ve YouTube Oğuzhan Uğur'un P!NÇ isimli programı için oluşturduğu "mülteci" temalı tanıtım videosunun sosyal medyanın gündemine nasıl oturduğundan bahsetmiştik. Şimdi, bu konuyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Aralarında imam gibi din görevlilerinin de olduğu bir grup vatandaş, bugün bir araya gelerek soluğu Çağlayan Adliyesi'nde aldı. Oğuzhan Uğur'un YouTube kanalı için hazırladığı tanıtım videosu hakkında şikayette bulunan vatandaşlar, Uğur'un "halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama" suçunu işlediğini savundular.

"İslami değerlerle alay edildi"

Suç duyurusunda bulunan Hasret Yıldırım isimli bir vatandaş, Uğur'un yayınladığı tanıtım videosuyla ilgili olarak şu ifadeleri kullandı:

"Oğuzhan Uğur isimli sanatçı ve sosyal medya fenomeni, bir fragman üzerinden alenen ırkçılık ve nefret söylemiyle İslami kisveyle alay etmiştir. Biz bu fiili protesto etmek ve kınamak adına İstanbul adliyesine geldik. Savcılığa suç duyurusunda bulunacağız. Bu şahıs, yaptığı açıklamada, ‘Ben bu fragmanda Afgan halkını ön plana çıkardım' diyerek özrünün üzerine daha büyük bir kabahat işlemiştir. Bu videoda konulan kıyafetler, şahısların duruşları tamamıyla İslam'ı temsil etmektedir."

Oğuzhan Uğur da konuyla ilgili açıklamalarda bulundu

Olayın sosyal medyada gündem olması ve yargıya taşınması üzerine açıklamalarda bulunan Uğur ise "Elini kolunu sallayarak toprağıma çöken kimliği belirsiz Afganlara verdiğimiz tepki ‘din düşmanlığı' olarak başlıklandırılmış. Dini kullanıp milletin kafasını karıştırmayın, kılıf uydurmayın. Nasılsa ileride bunun acısını hep beraber çekeceğiz. Biz biliyorduk diyeceğiz, siz hata..." dedi.