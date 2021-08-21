P!NÇ programıyla gündeme ilişkin yorumlarını paylaşan Oğuzhan Uğur, programının yeni sezonu için paylaştığı videoyla sosyal medyanın gündemine yerleşti. Afgan mültecilere değinilen video, bir taraftan destek, diğer taraftansa tepki topladı.

ABD’nin Afganistan’dan çekilmesiyle ülkedeki kontrolü ele alan Taliban, dünya çapında büyük bir kriz oluşturmuş durumda. Bu krizin en çok etkilediği ülkelerden biriyse Türkiye. Yakın coğrafyadaki her türlü olaydan etkilenen Türkiye, Afganistan’da Taliban’ın başa geçmesiyle ülkeden kaçmak isteyen Afganların göçüyle karşı karşıya.

Türkiye’de mültecilerin sayısı milyonları bulmuşken daha fazla mültecinin gelmesiyse son günlerin en tartışılan konusu. Ülke gündemi hakkında P!NÇ isimli programında konuşan Oğuzhan Uğur’sa bu konuyu tartışmalı bir şekilde ele aldı. Programının yeni sezonu için bir tanıtım videosu yayınlayan Uğur, videosuyla sosyal medyada bir kesim tarafından tepki topladı, bir kesim tarafındansa ağır bir şekilde eleştirildi.

Oğuzhan Uğur'un videosu gündem oldu:

Oğuzhan Uğur’un paylaştığı videoda mülteciler yer alıyordu. Uğur’un videosunda mülteciler, oldukça uygunsuz davranışlar yapıyor, elinde silahla dolaşıyor ve kadınları taciz ediyordu. Bu görüntülere gelen tepkiler şu şekildeydi:

Kimi Oğuzhan Uğur’u eleştirirken

kimisi haklı buldu.

Oğuzhan Uğur’un açıklamasıysa şu şekildeydi:



