Kötü niyetli öldürme makineleri ve en saldırgan köpek ırkı olarak bilinen pitbull'lar neden bu kadar saldırganlar, haberlerde neden saldırı haberleriyle gündem oluyorlar? Pek çok nedeni var!

Pitbull, ülkemizde de olduğu gibi birçok ülkede yasaklı ırklar içinde bulunuyor ve besleyip üretenlere çeşitli cezalar veriliyor. Buna rağmen hâlâ bu ırkı üretenlerin sayısı oldukça fazla.

Peki bu ırk neden bu kadar saldırgan? Aslında temel sebebi, kötü sahiplerin ellerinde yetişmeleri fakat ırksal olarak da tehlikeleri bulunuyor. Yine de her pitbull'un saldırgan olmadığını hatırlatmakta fayda var.

Öncelikle sadece tek çeşit pitbull vardır, bunlar da Amerikan Pitbull Teriyer'dir.

Pitbull'lar aslında popülaritesini "boğa güreşi" olarak bilinen acımasız bir kan sporunda kazanmış olan Eski İngiliz Bulldog'ların Terrier cinsi ile melezlenmesi sonucu oluşturulmuş bir türdür.

1835 yılında, İngiliz parlamentosu tarafından yasaklanan bu boğa güreşleri, halkın dikkatini köpek dövüşüne çevirdi. Birçok göçmen, pitbull'u Amerika Birleşik Devletleri'ne götürdü. Burada köpekler savaşmak için yetiştirilmeye başlandı.

Savaşmak için öne çıkan özelliklere sahip köpekler yaratmak adına ortaya tehlikeli bir tür çıkarıldı. Bu yapay seçilim nedeniyle pitbull'ların çene gücü, ölümcül ısırma stili, acıya karşı toleransı, hırsı daha da arttı.

İşte bu korkunç üretim nedeniyle genellikle suçluların tercih ettiği bir cins haline geldi.

Bu yüzden bu köpeklerin bir kısmı karakter olarak da saldırgan oluyor. Pitbull sahipleri bile birbirlerine "asla başka bir canlıyla yalnız bırakmayın" uyarılarında bulunuyorlar.

Bu üretim yönteminden dolayı kurbanlarını "tut ve salla" denen ısırma stiliyle öldürüyorlar.

Maksimum hasarı vermek için asla bırakmıyorlar. Çoğu zaman silahla etkisiz hale getirilebiliyorlar. Üstelik normal köpekler benzer bir saldırıda bulunurken sahiplerinin sesine kulak verip saldırıyı aniden bırakabilirken pitbull'lar sahiplerine dahi saldırabilmektedirler.

2005 yılında Colorado Yüksek Mahkemesi'nde yaptırılan bir araştırmada, başka hiçbir köpek ırkının, pitbull'un "tut ve salla" ısırma stiline sahip olmadığı saptandı. Birçok faktörün etkisiyle bu cinsin üretilmesi yasaklandı. Ciddi bir kemik ve kas hasarına neden olan bu ısırma stili, çoğu zaman ölümle sonuçlanıyor.

Bu konuda yapılabilecek en iyi şey, pitbull yetiştiriciliği konusunda etkili düzenlemelere gidilmesi olacaktır.

Çünkü bu hayvanların çoğu zararsız bile olsa kötü sahipler tarafından yetiştirilip saldırganlaştırılmaları nedeniyle masum olanları da uyutulup öldürülüyor. Amerika'da yapılan bir araştırmada, uyutulup öldürülen köpeklerin %56'sının pitbull'lardan oluştuğu görüldü.

Veteriner hekim Erdinç Toy da, pitbull cinsi köpeklerin saldırgan yetiştirilmedikleri sürece koruma içgüdüsü olan köpekler olduğunu belirtiyor.

5398 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu gereğince pitbull cinsi köpeklerin satışı ve bakılmasının Türkiye'de yasak olduğuna dikkat çeken Veteriner Toy, şunları söylüyor:

"Ancak yine de bu yasaklara aykırı olarak vatandaşların bu cins hayvanları beslediğini görüyoruz. Pitbull cinsi köpekler büyüme çağlarında sahipleri tarafından uygulanan yanlış beslenme ve yetiştirme yöntemleri neticesinde saldırgan davranışlar gösterebilirler. Özellikle dövüş köpeği olarak kullanılmaları sebebi ile kamuoyunda en tehlikeli hayvanlar olarak bilinmekteler. Bu cins köpekler güçlü yapılarına rağmen uygun tarzda yetiştirilmeleri halinde saldırgan bir tutum içinde olmazlar. Pitbull saldırılarından korunmanın en önemli yolu, köpeğin saldırı anında dikkatini dağıtmak. Bir başka yol olarak ise elinizdeki bir giysi parçası ya da çanta ile kolunuzu sararak saldırıyı geçiştirebilirsiniz."

Kaynaklar: 1, 2, 3