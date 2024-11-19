Bir süpermarkete gidip dondurulmuş pizza almak için dolaba elinizi uzattığınızda, kutunun boş olduğunu fark etseniz nasıl hissederdiniz? Pizza Hut, işte tam da bu şekilde bir kampanya ile dikkatleri üzerine çekti. Peki marka neden böyle bir şey yapmış olabilir? Gelin anlatalım.

Pizza Hut, 2024 yılının ekim ayında Orta Doğu’da başlattığı bir kampanyada, süpermarketlere içi boş donmuş pizza kutuları yerleştirdi.

Pizza Hut logolu donmuş pizza kutularını açan müşterilerse, içlerinde pizza yerine oldukça çarpıcı bir mesajla karşılaştılar.

Kutuların içinde, “Üzgünüz, biz donmuş pizza yapmıyoruz. Hamurumuz her gün taze hazırlanıyor.” yazıyordu.

Bu kampanyanın arkasında, aslında Pizza Hut’ın tazelik konusunda ne kadar kararlı ve iddialı olduğunu müşterilerine ifade etme isteği yatıyordu.

Marka, ayrıca pizzalarının dondurulmuş hamurla yapıldığına dair oluşmuş yanlış bir algıyı da ortadan kaldırmak amacıyla bu kampanyayı hayata geçirmişti.

İçi boş donmuş pizza kutularını açan müşterileri çarpıcı bir mesajla karşıladıktan sonra, taze bir Pizza Hut pizzası alabilecekleri bir indirim kuponu sunan Pizza Hut, bu kampanya ile hem şaşırtmayı hem de kaliteye olan bağlılığını göstermeyi hedeflemiş gibi görünüyor.

Kampanyayı geliştiren Publicis Orta Doğu’nun insanların pizza hamurunun önceden yapılıp dondurulduğuna dair yaygın inancı yıkmayı amaçladığı biliniyor.

Kreatif Direktör Augusto Correia’nın bu kampanyanın sadece müşterilere yapılmış bir şaka olmadığını, Pizza Hut’ın kalite standartlarını da eğlenceli ve akılda kalıcı bir biçimde hatırlatmak için tasarlandığını söylediği belirtiliyor.

Tüketicilerin dikkatini çekmek için “Kutuda Ne Var?” adlı bir platform da geliştiren marka, günlük taze hamur, özel soslar ve özenle seçilmiş malzemelerle pizzalarını hazırladığını bu platform üzerinden de müşterilere anlatmayı amaçlıyor.

Sonuç olarak Pizza Hut, içi boş pizza kutuları ile müşterilerine ufak bir şaka yaparak, bu zekice hamleyle markanın şeffaflık ve kaliteye olan bağlılığını vurgularken, müşteri gözünde de olumlu bir etki yaratmayı amaçlamış gibi görünüyor.

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