McDonald’s, Dominos ve Daha Fazlası: Rakip Markaların Birbirlerinde Âdeta Diss Attığı Göndermeli Reklamlar

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İş dünyasının olmazsa olmazı şüphesiz ki rekabet. Her alanda kendini gösteren rekabet tabii ki reklamlarda da kendini gösteriyor. Bu içerikte rekabetin buram buram hissedildiği bazı reklamlara göz atacağız.

Rekabet, iş dünyasının kaçınılmaz bir parçası. Öyle ki, âdeta kılıçların çekildiği bir arena olan ticaret sahnesinde her ama her alanda varlığını hissettiriyor.

Reklamlardaki rekabetse ortaya biz izleyicilere takip etmesi keyifli sahneler sunuyor. Haydi rakip markaların birbirlerine gönderme yaptığı o reklamları incelemeye başlayalım.

Dominos ve Subway arasında yaşanan bu reklam savaşı ile başlayalım.

Bud Light markasının rakibi Miller Light'ın yaptığı bu reklam da bir hayli dikkat çekici.

Yapay zekâ furyasının reklamlara yansıması ile ortaya çıkan o tatlı atışma:

Burger King'in McDonald's'ın "en ikonik burger" iddiasına meydan okumak için yapay zekâyı kullanmasının ardından Subway de kendi ChatGPT yorumunu göstererek akıma katılmış, ortayaysa bu manzara çıkmıştı.

DHL'in FedEx ve UPS'e gönderme yaptığı bu reklam da ses getirenler arasında.

dhl reklamı

Samsung'un rakibi Apple ile farkını vurguladığı bu reklam da reklamcılık tarihinin en başarılı göndermeli reklamalrından.

Microsoft'un Apple ve Samsung ile dalga geçtiği reklamı listemize koymazsak olmazdı.

Sizin en ilgi çekici bulduğunuz hangisi oldu? Yorumlarda belirtmeyi unutmayın.

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