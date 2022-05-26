İncecik yuvarlak hamuru ve damak zevkinize göre ekleyebileceğiniz birbirinden lezzetli malzemelerle nefis bir yiyecek olan pizza, paketlenirken neden yuvarlak kutulara değil de kare kutulara koyuluyor diye merak ediyorsanız doğru yerdesiniz.

Bütün sektörlerde olduğu gibi yemek sektöründe de teknolojinin ayak sesleri çok net duyuluyor. İnsanlar yemeklerini restoranlara giderek değil de tek tuşla internet üzerinden veya telefonla arayarak kolayca sipariş verebiliyor.

Pizza da evlere servisi yapılan yiyeceklerin başında geliyor. Peki ya bu leziz yiyecek daire şeklindeyken kapımıza gelen pizza paketleri neden kare, hiç düşündünüz mü?

Kare kutuların maliyeti yuvarlak kutulardan çok daha az

İnce mukavva kartondan yapılan kare pizza kutuları yalnızca bir mukavvanın katlanmasıyla elde edilebiliyor. Ancak kendisi gibi yuvarlak bir kutu hazırlanmak istediğinde 4 ayrı parçaya ihtiyaç duyuluyor. Bu da ekstra bir iş yükü ve masraf demek.

Yuvarlak kutulara göre depolarda saklanması daha kolay

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Bir sürü yuvarlak kutunun üst üste ve yan yana dizildiğini hayal edelim. Kutular arasındaki boşluklar depolama alanını kısıtlayacağı için masraflı olacaktır. Ayrıca kare kutular, -bir önceki maddede de bahsettiğimiz gibi- sadece bir mukavvadan elde edilebildiği için katlanmamış halde yüzlerce kutuyu üst üste koyup saklayabilme imkanı sağlar.

Kare kutunun içinden rahatlıkla bir dilim pizza alınabilir

Pizza kutularının tam pizza şeklinde olmamasının bir diğer nedeni ise rahatlık! Kare kutudan pizzanın ilk dilimini çıkarırken kolayca bunu yapabiliyoruz. Bunun dışında, kutunun köşelerinde boş kalan yerlere kekik, pul biber gibi baharatlar ve soslar bırakılabiliyor olması da kare pizza kutularını cazip kılıyor.

Yuvarlak kutulardan çok daha dayanıklı

Yemek servislerinde önemli olan iki noktadan ilki yemeğin sıcak gelmesi iken ikincisi de zarar görmeden bize ulaşmasıdır. Pizzanın evlerimize soğumadan ulaşabilmesi için sıcaklığı muhafaza edebilen özel taşıma çantaları kullanılıyor. İkinci koşul için ise pizzaların güvenli bir şekilde taşınacağı sağlam kutular devreye giriyor.

Kare kutular katlanarak hazırlanabilecek şekilde tasarlandığı için aslında katlanma bölgesinde büyük bir menteşeye sahipken yuvarlak kutularda kutu ve kapak ayrı parçalardan oluştuğu için sağlamlığı kare kutulara nispeten daha azdır.

Bonus: Pizza kutularındaki küçük delikler, pizzanın nemlenmesini ve çıtırlığını kaybetmesini önlüyor

Elbette pizza kutuları ve pizza şekilleri konusunda da istisnalar bulunuyor: Kare formunda kutulara yerleşebilecek kare pizzalar, yuvarlak pizza hamurunun sığabileceği yuvarlak pizza kutuları… Bu tür yenilikler yapmak isteyen büyük markalar olsa da bu fikirler henüz yaygınlaşabilmiş değil.

Yani geometri bilgimizi zorlayan pizzanın kendisi gibi yuvarlak kutulara konmamasının pek çok mantıklı nedeni var. Hem kullanım kolaylığı, hem maliyet hem de depolama yönünden kare kutular son derece avantaj sağlıyor.