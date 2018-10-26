Plastik Çöplerin Arasında Minik Bir Ahtapot Bulundu

Hawaii'de plastik çöplerinin arasında bulunan ahtapot yalnızca bir bezelye büyüklüğünde.

Kailua Kona Ulusal Tarihi Parkı’ndaki bilim insanları plastik atıkların arasında küçük bir ahtapot buldular.

Facebook’ta paylaşılan ahtapot başta küçük çapta ilgi çekmiş olsa da Amerika Birleşik Devletleri İçişleri Bakanlığı bunun hakkında tweet atınca küçük ahtapot fazlasıyla ünlü oldu.

Park’ın deniz çevrebilimcisi Sallie Beavers, ahtapotun türünün ya octopus cyanea ya da callistoctopus ornatus olduğunu düşündüğünü belirtti. İki tür de Hawaii’de bulunuyor ve her ikisi de fazlasıyla büyük boyutlara ulaşabiliyor. Octopus cyanea’nın yalnızca kollarının iki metreye ulaştığı biliniyor. Ancak bu minik ahtapotumuz yalnızca bir bezelye büyüklüğünde.

Bu arada endişelenmenizi gerektirecek hiçbir şey yok çünkü şu an için ahtapotun hayatını tehlikeye atan hiçbir durum bulunmuyor. Tabi ki okyanus kirliliğinin dışında.

Okyanus kirliliği deniz canlıları için önemli bir sorun. Bu kirliliğin ilginç yollarla bizim besin kaynaklarımıza girdiğini de unutmamamız gerekiyor. Başka bir deyişle okyanus kirliliği minik ahtapotları etkilediği gibi etkileri bizim üstümüzde bile görülebiliyor.

Ekip aynı zamanda bizim tatlı ahtapotumuzun o kadar da masum olmadığını da ekledi.

Dalış sırasında başka bir yavru ahtapotun bir yengeç yavrusuna saldırıp onu öldürdüğü görüldü. Belki de göründükleri kadar tatlı değillerdir. Siz karar verin.