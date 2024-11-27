Sony, 2000 yılında piyasaya sürdüğü PlayStation 2 ile ilgili beklenmedik bir açıklama yaptı. Yapılan bu açıklama ile PlayStation 2'nin "dünyanın en çok satan konsolu" olduğu doğrulanmış oldu.

Japonya merkezli teknoloji devi Sony'den, 2000 yılında piyasaya sürdüğü PlayStation 2 ile ilgili dikkat çeken bir açıklama geldi. Resmî internet sitesinin PlayStation 2 sayfasını sessiz sedasız güncelleyen şirket, bu konsolun kaç adet sattığını açıklamış oldu.

Sony'nin internet sitesinde yapılan güncelleme, PlayStation 2'nin "dünyanın en çok satan konsolu" olduğu bilgisini doğrulamış oldu. Peki PlayStation 2, bugüne dek kaç adet satmıştı?

PlayStation 2, 160 milyondan fazla sattı!

Sony'nin internet sitesinde yer alan bilgiye göre bugüne dek 160 milyondan fazla PlayStation 2 satışı gerçekleştirildi. Nintendo DS 154 milyon, Nintendo Switch 146 milyon, PlayStation 4 ise 117 milyon adet satış rakamına ulaşmıştı.

Sony, PlayStation 2 satışlarına ilişkin son büyük açıklamayı 2011 yılında yapmıştı. O dönemler 150 milyon satış adedine ulaştıklarını açıklayan firma, sadece 1 yıl sonra 5 milyon adet daha konsol sattığını duyurmuştu. Ocak 2013'te de PlayStation 2 üretimini durduran firmanın bu kadar eski bir konsoldan 5 milyon adet daha satmış olması gerçekten inanılmaz bir başarı.