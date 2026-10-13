İddiaya göre Intel ve Qualcomm, işlemci fiyatlarına büyük zam yaptı. AMD de çok yakında benzer artışlara gidecek.

Yapay zekâ teknolojilerine olan aşırı talep artışı, çip üreticilerinin maliyetlerini artırırken işlemci fiyatlarının da yükselmesine neden oluyordu. Sektörde ardı ardına gelen zam dalgalarına bir yenisi daha eklendi.

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Maliyetler nedeniyle Intel ve Qualcomm işlemci ailelerinde fiyat artışına giderken, AMD'nin de yakın zamanda fiyatlarını %10 oranında artırmaya hazırlandığı bildirildi.

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Cihazların fiyatlarına zamlar gelebilir

İşlemcilerde yaşanan zamlar, direkt olarak son kullanıcıları da etkiliyor. Öyle ki bu tarz fiyat artışları nedeniyle bilgisayarlar gibi ürünlerde de zam görmemiz muhtemel. Sızıntıya göre bu fiyat artışları sadece belli bir segmente değil, giriş seviyesinden yüksek performanslı dizüstü ve masaüstü işlemci platformlarına kadar geniş bir yelpazeye yayılıyor.

İddiaya göre Intel'in işlemci fiyatlarını ekim ayında %10'a varan oranlarda artırması bekleniyordu. Ancak Commercial Times tarafından paylaşılan yeni bir tedarik zinciri raporu, Intel'in bu fiyat artışını beklenenden önce eylül içinde uyguladığını öne sürdü. Raporda, Intel'in birden fazla işlemci serisinde fiyat güncellemesine gittiği ve bu durumdan en çok yüksek seviye Panther Lake işlemcilerin etkilendiği iddia edildi.

Özellikle üst düzey entegre grafik birimine sahip Panther Lake işlemcilerin %15 ile %20 arasında oldukça yüksek bir zam oranına maruz kaldığı gelen bilgiler arasında. Bununla birlikte Alder Lake ve Twin Lake işlemci ailelerinde de %10 ila %20 arasında fiyat artışları yaşandığı, giriş seviyesi düşük güçlü Twin Lake ve Alder Lake modellerinde ise zam oranının %5 ile %10 seviyesinde tutulduğu belirtildi. Tek fiyat artışı yapan şirket Intel değil. Qualcomm da bilgisayar işlemci platformları olan Snapdragon X ve X2 Elite serilerinin fiyatlarını yaklaşık %10 oranında artırdı. Şirketin bu fiyat artışını 1 Ekim itibarıyla resmi olarak yürürlüğe koyduğu ifade edildi.

Masaüstü ve sunucu pazarının önemli oyuncularından AMD'nin de bazı Ryzen ve EPYC işlemci ailelerinde fiyat artışına hazırlandığı bilgisi var. AMD işlemcilerin yaklaşık %10 oranında pahalanması bekleniyor. AMD’nin yeni fiyatlandırmasının tam olarak ne zaman yürürlüğe gireceği henüz belirsiz. Ancak Intel ve Qualcomm’un zammını düşünürsek an meselesi olduğunu tahmin edebiliriz.

Tüm bu fiyat artışlarının merkezinde ise Intel, Qualcomm ve AMD için çip üretimi gerçekleştiren TSMC yer alıyor. Tayvanlı üreticinin 2027 yılında üretim fiyatlarını daha da artıracağı bildiriliyor. Yani zamlar muhtemelen devam edecek.