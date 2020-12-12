Xbox'tan Cyberpunk 2077'yi Yaşamanızı Sağlayacak Çekiliş

Cyberpunk 2077 büyük bir gürültüyle piyasalara çıktı. Xbox da şimdi oyunu bir biyonik kol ve bir Xbox kumandası ile birlikte çekilişle hediye edecek.

CD PROJEKT RED'in büyük merakla beklenen açık dünya rol yapma oyunu Cyberpunk 2077, defalarca ertelendikten sonra raflardaki yerini aldı. Rekorlar kırarak yolculuğuna başlayan yapım, son birkaç gündür bütün oyun dünyasının dilinde.

Steam'de 1 milyondan fazla kişinin aynı anda oynamasıyla, en çok kişinin aynı anda oynadığı tek oyunculu yapım rekorunu kıran Cyberpunk 2077, bilgisayar dışındaki platformlarda da yer aldı. Bu platformlardan biri de tabii ki Xbox oldu.

Xbox'tan oyunu yaşamayı sağlayacak çekiliş

Cyberpunk 2077'de oyuncular, pek çok sibernetik parça ile karakterlerini geliştirebiliyor. Bu özellikten yola çıkan Xbox da oyunculara yeni çekilişte bir biyonik kol, bir Xbox kumandası ve oyunun bir kopyasından oluşan bir set sunuyor.

Oyunun eski konsollar için pek de bekleneni veremediği konuşuluyordu. Çekilişle kazanılacak olan kopya ise hem Xbox One hem de Xbox Series X'te kullanılabilecek. Ayrıca kazanana oyunun ürünlerinden oluşan ve içeriği açıklanmamış bir set de hediye edilecek.

Şansını denemek isteyen hayranların yapması gereken ise oldukça basit, Xbox'ın resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımı retweet etmek. Çekilişe katılmak için son tarih ise Türkiye saati ile 18 Aralık saat 06:00 olarak duyuruldu.

Cyberpunk 2077 konsollarda sorun yaşıyor

Hem biyonik kol hem de oyun kumandası genel olarak oyunun görsel dilini yansıtmayı başarıyor. Siyah ve gri tonlarındaki tasarımlara kırmızı hatlar ve şeritler eşlik ediyor.

Konsollarda oyun çok da istenilen derecede iyi performans göstermiyor. Oyuna Xbox One için büyük bir güncelleme hazırlandığı biliniyor. Ayrıca oyuncular performans modu ve kalite modu arasında seçim yapabiliyor. Cyberpunk 2077 şu anda PC, PS4 ve Xbox One gibi cihazlarda, Google Stadia hizmeti üzerinde oynanabiliyor.