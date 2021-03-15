Playstation 4 Toplulukları Nisan’da Kapatılıyor

Sony uzun zamandır tartışılan PS4 toplulukları konusundaki kararını verdi. 2021 Nisan ayı itibariyle Playstation 4 toplulukları kapatılacak.

2015 Eylül ayında duyurulan ve Playstation ekosistemi ile sosyalliğini artıran “Topluluklar” kaldırılmaya karar verildi. Playstation 4 oyuncu topluluklarının kapatılacak olması birçok spekülasyonu da beraberinde getiriyor. Sony’nin geçtiğimiz yıl özel topluluklar oluşturma özelliğini kaldırması fazlasıyla tepki almıştı. Bununla beraber Playstation 5’in ön siparişte gördüğü talep sonrasında, Sony’nin ne yapacağı merak ediliyordu.

Sony’nin Playstation 5’i piyasaya sürmesinin ardından PS3’ten tamamen desteğini çekmişti. Playstation 4’te böyle bir hamle gelmesi, "Sony acaba Playstation 4’e desteğini tamamen kaldırmaya mı çalışıyor?" sorularını akıllara getiriyor. Playstation topluluğundaki oyuncuların birçok açıdan birbirine oldukça yardım ettiği hatta bazen aile grupları bile oluşturdukları biliniyordu. Sony’nin bu hamlesiyle beraber mevcut konsolun geleceği de kafalarda soru işareti oluşturuyor.

Sony topluluklardan tamamen mi kurtuluyor?

Birçok Playstation oyuncusu, Playstation 5’te topluluklar olmadığı için bu hamlenin Topluluklar’dan tamamen kurtulmak için yapıldığını düşünüyor. Sony sesli ve yazılı topluluk sunucuları için ciddi bir kaynak ayırmak zorunda kalıyordu. Birbiriyle ortak özelliklere sahip kullanıcıların oluşturduğu “Topluluklar” özelliği sayesinde mmo ve co-op oyunlarda partner bulmak oldukça kolay hale geliyordu.

Sony’nin 2021 Nisan ayında bu özelliği kapatmasıyla beraber, oyuncular topluluk oluşturmak için yeni platformlar aramak zorunda kalacak. Elbette Sony’nin yine Playstation 4 üzerinden birçok özelliği kaldırması da bekleniyor. Wii U örneği burada en çok gösterilen olaylar bütününü kapsıyor. Netflix desteği kaldırılan Wii U gibi Playstation 4’ten de benzer özelliklerin kaldırılacağı spekülasyonları ortaya atılıyor. Günün sonunda bir anda elimizdeki Playstation 4 cihazın işlevsiz kalacağı bir senaryo oldukça can sıkıcı olabilir.