PlayStation 5’in Depolama Alanı Ne Kadar Olacak?

Sony’nin bir sonraki nesil oyun konsolu PlayStation 5 hakkındaki pek çok bilgi gizliliğini koruyor. Oyuncuların en çok merak ettiği konulardan biri ise yeni nesil konsolun depolama ve hafıza özellikleri.

Sony, PlayStation 5 için yaptığı açıklamalarda konsolun sahip olduğu teknik özellikleri açıklamaya pek yanaşmıyor. PS5’in depolama alanı da açıklama yapılmayan alanlardan biri. Konsolun depolama özellikleri hakkında ancak tahmin yürütebiliyoruz.

Sony, PlayStation 5’de geleneksel HDD depolama yerine SSD kullanacak. Bu durum da sistemin daha hızlı çalışmasını sağlarken potansiyel depolama alanı seçeneklerimizi de netleştirmeye yardımcı olacak.

PlayStation 4’ün depolama özellikleri

Sony, PlayStation 4’ü piyasaya sürdüğünde iki versiyon vardı. Bu versiyonlardan birinde cihazın depolama alanı 500 GB iken biraz daha fazla para verebilenler evlerine 1 TB depolama alanına sahip versiyonu götürebiliyordu. 2016 yılında çıkan PS Slim de aynı versiyonlara sahipti.

Daha sonra gelen PS4 Pro ise 1TB’lık depolama alanı ile piyasaya çıkmıştı. Bu versiyonun depolama alanı 2TB’a kadar yükselebiliyordu. Sony, Pro modellerinin çıktığı dönemlerde 500 GB varyantlı normal ve slim PS4’lerin üretimini de sonlandırdı. Bu da akla iki ihtimal getiriyor: Sony ya 500 GB’lık bir cihaz için yer açıyor ya da artık sadece TB ile ölçülen depolama alanları kullanmayı amaçlıyorlar.

Oyunlara yer yetmiyor

Olasılıklara baktığımızda ikincisi çok daha makul gözüküyor. Bunun sebebi de AAA olarak tanımladığımız oyunların boyutları. Diyelim ki 500 GB harddiske sahipsiniz. Call of Duty: Modern Warfare, Destiny 2, Red Dead Redemption 2 oyunlarını yüklemek istiyorsunuz. Neredeyse bu oyunları dışında hiçbir şey için yeriniz kalmıyor zira bu üç oyun sırasıyla 175 GB, 165 GB ve 105 GB yer kaplıyor. Bu oyunları her oynamak istediğinizde tekrar indirmekle uğraşmanızın da pek akıl kârı olmadığı ortada. PS5 daha gelişmiş olacak ve bu da daha da büyük boyutlu oyunlar anlamına gelecek.

Muhtemelen Sony yeni konsollarda en az 1 TB depolama alanı kullanacak. Bu depolama alanı en temel versiyonların özellikleri arasında yer alacak. Sony’nin yakın zamanda yeni konsol hakkında daha fazla detay paylaşması bekleniyor.