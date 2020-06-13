PS5'e Gelecek Olan Tokyo: Ghostwire'ın Oyun İçi Görüntüleri

2021 yılında PS5 için yayınlanacak olan Ghostwire: Tokyo için ilk resmi oyun içi görüntüleri yayınlandı. Yaratılan atmosferiyle de içeriğiyle olduğu kadar ilgi çeken oyun, doğaüstü güçlere sahip ruhlarla gireceğimiz zorlu bir mücadele üzerine kurulu.

PS5 haberleri yalnızca tasarımı, teknik özellikleri gibi hepimizi heyecanlandıran başlıklarla değil aynı zamanda gelecek oyunlarla da kalp atışlarımızı hızlandırdı. Bu oyunlar arasında en çok merak uyandıranlardan bir tanesi de Ghostwire: Tokyo oldu. 2021 yılında PS5 için yayınlanacak olan Ghostwire: Tokyo, bizi ruhlarla ve doğaüstü olaylarla dolu Tokyo sokaklarında ürkütücü ve aksiyon dolu bir maceraya çıkaracak. Oyun boyunca bazı ruhlarla yüz yüze geleceğiz ve onlarla mücadele etmemiz gerekecek.

Bu ruhlardan bir tanesi Amewarashi adında sarı yağmurluk içinde dolaşan ufak bir çocuk. Masum ama haylaz görünen bu ruh, ebeveynlerinden uzakta kalmış olmanın verdiği derin bir üzüntü içinde ancak eğer kendini tehdit altında hissederse diğer ruhlara çağrıda bulunarak yardım isteyebilecek ve onları ortaya çıkaracak bir güce sahip. Shiromuku ise geleneksek beyaz bir kimono içinde görünen ve büyük pişmanlıkları olan bir varlık. Güçlü ve yoğun duyguları temsil eden Shiromuku, bir gelin gibi görünse de karakteri oldukça tedirgin edici.

Oyunun belki de en ürkütücü varlıklarından biri ise Kushisake isimli ruh. Keskin bıçaklarıyla dehşet saçan ve size ulaşabilmek için uzun mesafeleri hızla aşan Kushisake, mücadele ederken sizi oldukça zorlayacak rakiplerden biri olacak.

Yayınlanan yeni oyun içi görüntüler, bize bu içerik detayları dışında oyunun grafikleri ve genel tasarımı hakkında keyifli detaylar sunuyor. Kendi doğaüstü güçlerimizi kullanarak Tokyo sokaklarında hüküm süren gizemin sebebini anlamaya çalışacağımız Ghostwire: Tokyo, FPP (birinci şahıs görüş açısı) ile bizi oyunun hikayesine güçlü bir şekilde bağlayacak gibi görünüyor. Aynı zamanda oyunun sunduğu harika atmosfer oldukça etkileyici görünüyor.

Gelecek yeni detaylar ise şimdiden merak konusu ve gözler oyunun yaratıcısı olan Shinji Mikami ve Tango Gameworks ekibine çevrilmiş durumda.