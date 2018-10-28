Konsol oyunları dünyasının en popüler platformu PlayStation, uzun yıllardır hemen hemen her şehrin her mahallesinde bulunan kafeler sayesinde çok sayıda kullanıcıya sahip oluyor. Herkes bir PlayStation alıp, yeni çıkan oyunlara sürekli para ayıramadığı için bu kafelerde devamlı olarak müşteri bulmak mümkün. Peki PlayStation kafe işletmecileri ortalama olarak ne kadar gelir elde ediyorlar?

Oyuncuların yoğun ilgiyle takip ettikleri PlayStation platformunun ülkemizdeki kullanıcılarının büyük kısmı, doğrudan sahip olan kişilerden oluşmuyor. Oyuncular, yüksek oyun fiyatlarından dolayı çoğu zaman PlayStation kafelere giderek eğlence ihtiyaçlarını karşılıyorlar. Diğer taraftan spor oyunlarının da kafeler için büyük önemi var. Her işletmeci, düz mantıkla sadece oyun oynanan bir mekan hizmeti değil, aynı zamanda sosyal olarak da aktif birer işletme kurmak istiyorlar.

Bir PlayStation kafe açmanın maliyeti, bulunan şehre ya da mekanın konumuna göre değişiyor. Bunlar haricinde kafe içerisinde bulunacak cihaz sayısı, televizyonların kalitesi de maliyeti arttıran etmenler arasında bulunuyor. Kafe işletmecileri, bütçelerine göre en ideal ortamları hazırlasalar da bu sektörde tutunmak herkesin harcı değil. Zira sadece kafeyi açmakla iş bitmiyor, güncel oyunların oynanabildiği bir ortam sunmak zorundalar.

YouTube kanalı Para Nerede tarafından yayınlanan bir videoda, İstanbul’un merkezi yerlerinde bulunan iki PlayStation kafe işletmesinin sahipleri, sektördeki durumları ve kazançları hakkında konuşuyorlar. Eğer bir işletme sahibi olacaksanız, her şeyden önce o işin kazancından çok ne kadar gideri olacağını hesap etmeniz gerekiyor. Ülkemizde dolar kurunun yükselişiyle birlikte, çoğu dolar bazında satılan oyunlar, PlayStation cihazları ve televizyonlar artık daha pahalı. Bu nedenle ortalama giderler 150 bin TL ila 250 bin TL arasında değişebiliyor.

Bu giderler haricinde internet, elektrik, su ve ısınma giderleriyle, vergilerin dahil olduğu, aylık olarak belirli sabit kalemler ceplerden çıkmak zorunda. Özellikle oyun sezonun açıldığı Eylül ayında hareketlenen PlayStation kafelerin ortalama kazançları, cihaz sayısına göre değişim gösteriyor. Videoda yer alan detaylara göre işletmeciler 42 bin TL ila 46 bin TL arasında net gelir elde edebiliyorlar.

Her şeye rağmen bir işletme sahibi olmanın getirdiği bazı riskler de var. İşletmeciler bu risklere karşı sürekli hazırlıklı olmak zorundalar.

Para Nerede kanalı tarafından yayınlanan videoyu aşağıdan izleyebilirsiniz: