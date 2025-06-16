Forumlarda birçok PlayStation kullanıcısı, PS3 döneminde satın aldıkları avatar ve benzeri öğelerin kaybolduğunu belirtiyor.

Bazı PS5 kullanıcıları bugün ilginç bir durumla karşılaşmış durumda. Yıllar önce PS3 döneminde satın aldıkları PSN avatarlarının, birçok kullanıcının hesaplarından kaybolduğu belirtiliyor. Kullanıcıların belirttiğine göre ne PS5 konsollarında ne de PS App (PlayStation uygulaması) üzerinden bu avatarlara artık ulaşılamıyor.

Sony eskiden PlayStation Store'da PS3 için özel avatarlar satıyordu ve birçok oyuncu bu avatarları yeni nesil konsollarına da taşımıştı. Yani bu avatarlar sadece nostaljik değil, aynı zamanda satın da alınmış içeriklerdi. Şimdi ise görünürde bu avatarlar sanki hiç var olmamış gibi kaybolmuş durumda.

Şimdilik sorun PS3 avatarlarıyla ilgili görünüyor

Reddit ve benzeri platformlarda birçok kullanıc PS3'ten aldıkları tüm avatarların PS5’te artık görünmediğini söylüyor. İlginç olan ise PS3 kullanmaya devam eden bazı oyuncular satın aldıkları avatarların hâlâ yerli yerinde durduğunu söylüyor. Yani olası sistemsel bir problem olabilir.

Sony henüz konuyla ilgili resmî bir açıklama yapmadı ancak oyuncular zamanında satın aldıkları içeriklerin geri dönmesini, aksi takdirde para iadesi yapılması gerektiğini belirtiyor.