PlayStation yöneticilerinden Hideaki Nishino, PlayStation Plus abonelik sisteminin geleceğine dair önemli açıklamalarda bulundu.

Sony’nin yıllık yatırımcı toplantısında konuşan PlayStation yöneticisi Hideaki Nishino, PlayStation Plus abonelik sisteminde fiyat artışlarının sürebileceğini ima etti. Görünüşe göre oyuncuların giderek daha fazla Extra ve Premium paketlere yönelmesi, şirketin fiyatlandırma stratejisini yeniden şekillendirmesine neden oluyor.

Şimdiye kadar PlayStation Plus’a bu konsol neslinde iki kez zam geldi. ilki 2023’te, diğeri ise bu yılın Nisan ayında. Hatta gelen zam ülkemizdeki fiyatları da etkilemiş ve normalde Haziran'da yapılacağı söylenmesine rağmen açıklandığı gibi geçerli olmuştu.

PlayStation Plus aboneleri Extra ve Premium paketlere yöneliyor

Sony her ne kadar PlayStation Plus fiyatları artıyor olsa da; ilk parti (exclusive) oyunları daha az sunmalarına ve eski klasik oyunların eklenme hızının yavaşlamasına rağmen, oyuncuların üst paketlere geçmeye devam ettiğini söylüyor. Nishino, bu durumun Sony için kârlı bir büyüme anlamına geldiğini belirtiyor:

"Abonelik sistemimizi sürekli geliştirerek daha fazla etkileşim ve sadakat hedefliyoruz. Artık abonelerin yaklaşık %38’i Extra veya Premium katmanlara geçmiş durumda."

Sony, doğrudan "yeniden zam gelecek" demese de hizmete yeni özellikler geldikçe fiyatların sabit kalmayacağı mesajını da açıkça verdi. Bugün Game Pass tarafında da zam geleceği haberleri konuşulurken, ülkemizde oyunlara erişmek her geçen gün daha da zor bir hâl alıyor.