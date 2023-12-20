PlayStation, yılın sonu yaklaşırken Ocak İndirimleri ismini verdiği yeni kampanyasını başladı. Kampanyada binlerce PS oyunu %75'e varan indirime girdi.

Yılın sona ermesiyle birlikte birçok oyun platformundan yılbaşı kampanyaları geldiğini görüyorduk. Şimdi de böyle bir hamle PlayStation’dan geldi. Sony, yılın en büyük kampanyalarından biri olan “Ocak İndirimleri”ni resmen başlattı.

PlayStation Store’da başlayan indirimlerde hem PS5 hem de PS4 için binlerce oyun ve eklentinin fiyatları düştü. Kampanyada %75’e varan indirimler var. Aşağıdan kaçırmamanız gereken bazı oyunlara ulaşabilirsiniz.

PlayStation Ocak İndirimleri’nde fiyatı düşen bazı popüler oyunlar:

PlayStation Store Ocak İndirimleri, 6 Ocak gününe kadar devam edecek. Fiyatı düşen tüm oyunları merak ediyorsanız buradaki bağlantıya tıklayabilirsiniz. Ayrıca diğer platformlarda devam indirimlere de göz atmayı unutmayın:

Epic Games'in yılbaşı kampanyası için: