PlayStation Ocak İndirimleri Başladı: Binlerce PS Oyununda %75'e Ulaşan İndirimler Var!

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PlayStation, yılın sonu yaklaşırken Ocak İndirimleri ismini verdiği yeni kampanyasını başladı. Kampanyada binlerce PS oyunu %75'e varan indirime girdi.

Yılın sona ermesiyle birlikte birçok oyun platformundan yılbaşı kampanyaları geldiğini görüyorduk. Şimdi de böyle bir hamle PlayStation’dan geldi. Sony, yılın en büyük kampanyalarından biri olan “Ocak İndirimleri”ni resmen başlattı.
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PlayStation Store’da başlayan indirimlerde hem PS5 hem de PS4 için binlerce oyun ve eklentinin fiyatları düştü. Kampanyada %75’e varan indirimler var. Aşağıdan kaçırmamanız gereken bazı oyunlara ulaşabilirsiniz.

PlayStation Ocak İndirimleri’nde fiyatı düşen bazı popüler oyunlar:

Oyun Normal Fiyatı İndirimli fiyatı
EA Sports FC 24 1.425 TL 570 TL (%60)
NBA 2K24 Kobe Bryant Edition (PS5) 1.500 TL 675 TL (%55)
Mortal Kombat 1 1.399 TL 839,40 TL (%40)
Alan Wake 2 1.099 TL 879,20 TL (%10)
Hogwarts Legacy (PS5) 899 TL 449,50 TL (%50)
Assassin's Creed Mirage  899 TL 629,30 TL (%30)
Star Wars Jedi: Survivor 1.423,73 TL 711,86 TL (%50)
God of War Ragnarök 799 TL 495,38 TL (%38)
Cyberpunk 2077  1.499 TL 899,40 TL
Red Dead Redemption 2  469 TL 154,77 TL (%67)
Diablo IV  1.443,05 TL 865,83 TL (%40)
Baldur's Gate 3 1.249 TL 1.124,10 TL (%10)
CoD: Modern Warfare II (Cross-Gen Paketi) 1.999 TL  999,50 TL (%50)
The Last of Us Part I 799 TL 495,39 TL
It Takes Two 400 TL 100 TL (%75)
Stray 549 TL 362,34 TL (%34)
CoD: Modern Warfare 469 TL 154,77 TL (%67)
Elden Ring  1.099 TL 659,40 TL (%40)
Horizon Forbidden West  1.099 TL 725,34 TL (%34)
Resident Evil 4 Remake 1.599 TL 687,57 TL (%57)

PlayStation Store Ocak İndirimleri, 6 Ocak gününe kadar devam edecek. Fiyatı düşen tüm oyunları merak ediyorsanız buradaki bağlantıya tıklayabilirsiniz. Ayrıca diğer platformlarda devam indirimlere de göz atmayı unutmayın:

Epic Games'in yılbaşı kampanyası için:
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