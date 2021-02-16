Rus YouTuber Mikhail Litvin, geçtiğimiz günlerde paylaşmış olduğu bir videoda bir Porsche Taycan Turbo S ile direkt Porsche mağazasında yaptığı bir kazayı gösterdi.

Rus YouTuber Mikhail Litvin, geçtiğimiz günlerde son derece garip, otomobil tutkunlarının yüreğini sızlatan bir video paylaştı. Tarihi Rus liderler Lenin ve Stalin’in yanı sıra mevcut Rusya devlet başkanı Putin’i temsil eden üç parodi karakter ile bir Porsche mağazasına giden Litvin, hiçbir otomobilseverin görmek istemeyeceği görüntüler oluşturuyor.

Video boyunca Porsche mağazasında gezegen ve bir Porsche Taycan Turbo S’i yakından inceleyen Litvin, sonrasında ise Taycan’in içine giriyor. Kısa bir incelemeden sonra gaza basan Litvin, Porsche Taycan Turbo S ile birlikte mağazanın camlarını kırarak dışarı çıkıyor.

O sırada mağazanın dışında da çekimler devam ettiği için Litvin’in bu ilginç ve pahalı trafik kazası hem mağazanın içinden hem de dışından görüntüleniyor. Kazanın ardından Litvin, sanki kazayı başkası yapmışçasına şaşkınlıkla aracın içinden çıkıyor ve kameralar aracın kaza sonrası görüntülerine odaklanıyor.

6,11 milyon aboneye sahip olan Mikhail Litvin’in Porsche Taycan Turbo S’i bir Porsche mağazasına çarparak pert ettiği video, şu ana kadar 5,4 milyon izlenme almış durumda. Söz konusu kazanın Porsche mağazasının bilgisi dahilinde bir kurgu mu yoksa Porsche mağazası için de bir sürpriz mi olduğu ise bilinmiyor.

Porsche Taycan Turbo S’in bizzat Porsche mağazasında karıştığı kazanın videosu