Porsche: Parası Olan Elektrikli Değil Benzinli Otomobil İstiyor

Porsche, premium segment otomobil kullanıcılarının elektrikli yerine benzinli otomobil tercih ettiğini söyledi. Şirket bu nedenle elektrikli otomobillerinin benzinli ve hibrit versiyonlarını da çıkaracak.

Geçtiğimiz yıllarda pek çok otomobil üreticisi, 2030'a geldiğimizde elektrikli otomobillerin hüküm sürdüğü bir otomobil pazarı öngördüğünüz açıklıyordu. Bu nedenle şirketler birbiri ardına elektrikli otomobil hedef ve projeleri açıkladılar. Ancak ülkelerin elektrikli otomobillere verdiği teşvikler sona erince tüketicilerin ilgisi de sona erdi, elektrikli otomobillerin yükselişi bir anda durdu.

Elektrikli otomobillere olan ilginin en azından şu an için geçici olduğunu fark edenlerden biri de Porsche gibi görünüyor. Şirketin son üç aylık finansal sunumu sırasında açıklamalarda bulunan Porsche Finans Direktörü Lutz Meschke, elektrikli otomobillere geçişte tüketici talebinde açık bir yavaşlama olduğunu söylerken özellikle premium segmentte insanların benzinli otomobilleri tercih ettiğini ifade etti.

Dahası Meschke, Porsche'nin benzinli ve plug-in hibrit otomobillerini yenileyerek tüketicilere istediklerini vereceğini söyledi. Yapılan açıklamalara göre yönetim kurulu, ar-ge departmanına elektrikli otomobillerin benzinli türevleri de dahil olmak üzere tam elektrikliye alternatif güç aktarma organları geliştirmesi için esneklik sunuyor.

Peki bu, günümüzdeki tam elektrikli Porsche otomobillerin benzinli versiyonlarının da tanıtılacağı anlamına mı geliyor? İşin orası biraz karışık. Çünkü Porsche, elektrikli otomobil dönüşümüne inandığı için tam elektrikli otomobillerini buna göre tasarlamıştı. Benzinli ya da hibrit seçenekler için yeni bir altyapı tasarlaması gerekecek. Bunu tercih edip etmeyeceğini zamanla göreceğiz.