Instagram hesabı üzerinden yeni bir paylaşımda bulunan Dwayne Johnson, yeni filmi Red Notice’ın çekimleri sırasında Porsche Taycan'a sığamadığını açıkladı. Yine de çekimler, Johnson'ı Taycan'a bir şekilde sığdırarak tamamlanabilmiş.

Dwayne “The Rock” Johnson, gerek heybetli görüntüsü gerekse usta oyunculuğuyla aksiyon filmi denince akla ilk gelen isimler arasında yer alıyor. Ancak görünüşe göre The Rock’ın bu heybeti, bazı durumlarda başına ‘dert’ oluyor.

48 yaşındaki Dwayne Johnson, şu sıralar Netflix’in bugüne kadarki en büyük bütçeli filmi olacak Red Notice’ın çekimleri ile meşgul. Bir başka ünlü oyuncu Gal Gadot ile başrolünü paylaştığı filmin çekimlerinden bir fotoğraf paylaşan Johnson, fotoğrafın açıklamasında ise sette yaşadığı trajikomik bir olayı anlattı.

Dwayne Johnson'ın Porsche Taycan’a sığmaya çalıştığı sahneden bir fotoğraf

Filmde yer alan bir kovalamaca sahnesi için Alman spor otomobil devi Porsche’nin ilk elektrikli modeli olan Taycan’a binip hızlı bir şekilde oradan uzaklaşması gereken The Rock, söz konusu sahnenin çekimleri sırasında epey zorlanmış. Nedeni ise 1,96 metre boy, 118 kilogram ağırlığa sahip olan oyuncunun Porsche Taycan’a sığamaması.

Söz konusu sahne ile ilgili bir başka sorun ise sahnenin farklı açılardan çekileceği için çekimin birden fazla kez tekrar edilecek olması. Yani Dwayne Johnson, zaten içine sığamadığı Porsche Taycan’a bir şekilde birden fazla kez girerek sahneyi çekmek zorunda kaldı. Neyseki sahne, bir şekilde başarılı bir şekilde çekilebilmiş.