Porsche, 2007'den beri kendisi için çalışan Türk mühendis Nazif Mehmet Yazıcı'ya terfi verdi. Yazıcı bundan sonra, Porsche Engineering bünyesinde Kuzey Amerika CEO'su olacak.

Alman lüks otomobil üreticisi Porsche, bugün üst düzey bir atama yaptığını açıkladı. Yapılan açıklamaya göre 2007'den beri Porsche bünyesinde çalışmalarını sürdüren Türk asıllı mühendis Nazif Mehmet Yazıcı, 1 Ocak 2024 itibarıyla şirketin Kuzey Amerika Mühendislik CEO’su olarak görev yapmaya başlayacak.

Porsche tarafından yapılan açıklamalarda, Nazif Mehmet Yazıcı için övgü dolu cümleler kuruldu. Şirketin mühendislik biriminin bir numaralı ismi olan Markus-Christian Eberl, paha biçilemez uzmanlığı olan Yazıcı'nın terfi almasından mutluluk duyduklarını söyledi. Eberl'e göre Yazıcı, şirketin ABD'deki varlığını ciddi anlamda güçlendirecek.

Kuzey Amerika'daki Porsche otomobiller, Nazif Mehmet Yazıcı'dan sorulacak

Nazif Mehmet Yazıcı.

Nazif Mehmet Yazıcı'nın aldığı terfi, şirketteki sorumluluğunu ciddi anlamda artıracak. Zira 1 Ocak 2024 itibarıyla Kuzey Amerika pazarına sunulacak olan Porsche otomobillerdeki tüm sorumluluk, Yazıcı'ya geçmiş olacak. Araçların pazara yönelik özel işlev ve özellikleri de Yazıcı'nın ekibi tarafından sürdürülecek.

Nazif Mehmet Yazıcı, 2007'de Porsche için çalışmaya başladığı dönemde, satın alınan parçaların kalite kontrolünü yapıyordu. Sonraki dönemde çeşitli birimlerde liderlik yapan Yazıcı, en çok aşamada da araç kalite kontrolü bölümünün bir numaralı ismi oldu. Deneyimli mühendis, üstlendiği sorumluluğun altından kalkmayı başaracak gibi görünüyor.