Porsche, yeni nesil Panamera'yı tanıttı. Önceki nesilden daha güçlü olan sedan, en çok da hibrit motor seçeneği ile mest edecek gibi görünüyor. Aracın fiyatı ise cep yakan türden.

Alman lüks otomobil üreticisi Porsche, bugün düzenlediği bir etkinlikte 2024 model Panamera'yı tanıttı. Yeni nesil Panamera, önceki modellerden çok daha güçlü ve bazı tasarım değişiklikleri içeriyor. Tahmin edebileceğiniz üzere 2024 Porsche Panamera, oldukça yüksek bir fiyata sahip.

2024 model Porsche Panamera, tasarım özellikleri açısından önceki nesle benziyor. Ancak daha yüksek motor gücünün ihtiyaç duyduğu daha fazla soğutma nedeniyle, aracın ön ızgarasında bazı değişiklikler yapıldı. Ayrıca matris LED farlar artık standart olarak sunulacak. Tasarımcılar, ön tamponun genel görünümünü büyük oranda korumuş olsalar da ufak dokunuşlar yapmayı ihmal etmediler.

Karşınızda 2024 Porsche Panamera

Yeni nesil Porsche Panamera'nın arka kısmında neredeyse hiçbir değişiklik olmadı. Tasarımcılar, arka kısmı tamamen kaplayan ışık barını ve bu ışık barının alt kısmındaki Porsche ibaresini korumaya devam ediyorlar.

2024 Panamera, iç kısımda bazı değişikliklere ev sahipliği yaptı. Bu bağlamda; vites kolu, direksiyonun sağ tarafına yerleştirildi. Böylelikle orta konsolun boşalması sağlandı ve burada aracın klima ve koltuklarının ayarlanmasını sağlayan butonlar bulunuyor. Tam dijital gösterge ekranı ile multimedya ekranına, 10.9 inç boyutlu üçüncü bir ekran daha eşlik ediyor. Bu ekran, yolcunun multimedya sistemini yönetmesini ve araçla ilgili bilgileri incelemesini sağlayacak.

Kaput altına baktığımızda etkileyici verilerle karşılaşıyoruz. 2.9 litrelik V6 motor, 348 beygir güç üretiyor. Aracın tork değeri ise 500 Nm olarak açıklandı. 0-100 km/s hızlanmasını 5 saniyede tamamlayan 2024 Panamera'nın maksimum hızı, 270 km/s olarak açıklandı. Dört tekerden çekiş desteğine sahip versiyon ise 0-100 km/s hızlanmasını 4,7 saniyede tamamlayıp, normal versiyon ile aynı maksimum hız seviyesine ulaşıyor.

2024 model Panamera'da tek motor seçeneği sunulmayacak. Az önce bahsettiğimizden çok daha güçlü bir versiyon daha var. Bu güçlü versiyon, hibrit yapısıyla dikkat çekiyor. Araçtaki 4.0 litrelik V8 motor, toplam gücü 670 beygire çıkaran elektrik motoruyla desteklenecek. 930 Nm tork üretebilen bu motor seçeneği, 0-100 km/s hızlanmayı 3 saniyede tamamlayacak. Maksimum hız ise 310 km/s.

2024 model Porsche Panamera sahibi olmak isteyen tüketicilerin, 101 bin 550 dolardan başlayan ödemeler yapması gerekecek. Şirket, hibrit motor seçeneği sunan daha güçlü versiyon için fiyat bilgisi vermedi.