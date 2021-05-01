Formula 1'de sezonun üçüncü yarışı olan Portekiz GP için Portimao Pistinde sıralama turları gerçekleştirildi. Yarın gerçekleştirilecek olan yarışta ilk cepten başlayacak olan isim Bottas oldu.

Formula 1'de sezonun üçüncü yarışı Portekiz'de yapılacak. Sene başında İstanbul GP ile takvime girmek için yarışan Portekiz sonrasında takvime eklenmişti. Portimao pistinde yapılacak olan yarışa ilk sıradan başlayacak olan isim belli oldu.

Türkiye saati ile saat 17.00'de başlayan sıralama turlarından sonra ortaya çıkan sıralamada ilk iki sırayı Mercedes'ten Bottas ve Hamilton alırken onları sırasıyla Verstappen ve Perez takip etti.

Mercedesler ilk çizgide

İlk seansta Red Bull pilotu Sergio Perez pist dışına çıktı ve çakıllı alanda kaldı. Bu nedenle de sıralama turlarının bir kısmında sarı bayraklar sallandı. İlk seansın sonunda elenen isimler ise Haas pilotları Mick Schumacher, Mazepin ile Williams'tan Latifi, McLaren'dan Daniel Ricciardo ve Alpine'den Lance Stroll oldu.

İkinci seansta ise özellikle Mercedes pilotları ve Lando Norris'in sıkı mücadelesini gördük. Yarış için lastik korumak isteyen pek çok pilot bu seansta orta sertlikte lastiklerle piste çıktı. Red Bull takımının ise lastikleri ideal sıcaklığa getiremediğini gördük. İkinci seansta elenen isimler Russell, Raikkonen, Tsunoda, Giovinazzi ve Alonso oldu.

Üçüncü seansta ise kazanan isim Mercedes takımından Bottas oldu. Onun 0,007 saniye arkasında kalan takım arkadaşı Lewis Hamilton ise böylece kariyerinde 100. sıralama turu galibiyetini ucu ucuna kaçırmış oldu. Mercedes'lerin arkasında ise Red Bull pilotları Verstappen ve Perez yer alacak.

Yarış yarın saat 17.00'de

Portekiz GP yarın saat 17:00'de başlayacak. Geçtiğimiz yıl İstanbul Park gibi yarıştan önce yeniden asfaltlanan pistin performansı Türkiye'de de 11-13 Haziran 2021 tarihleri arasında ne beklememiz gerektiğine dair bizlere fikir verecek.

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