Apple 2022 Yılında Karşımıza Nelerle Çıkacak?

Teknoloji gurularının Apple için yürüttüğü tahminler bir hayli heyecan verici. Tahmin edilen Apple 2022 ürün yol haritasında yeni iPhone’lardan yeni iMac’lere kadar birçok ilgi çekici iddia bulunuyor. Gelin bunlara beraber göz atalım.

2021 yılında gelir düzeyi açısından Apple en başarılı yılını geçirdi ancak teknoloji devinin 2022 için daha yüksekleri hedeflediği görülüyor. Apple’ın 2022 yılı için planladığı ürünler hakkında yapılan ilk tahminler ve beklentiler gerçekten heyecan ve merak uyandırıcı.

Her ne kadar Apple bu konularda oldukça 'sessiz' kalsa da her sene teknooji meraklıları için en kritik konu başlıklarından biri Apple'ın o sene içerisinde tanıtacağı tüm ürünler ve teknolojiler oluyor Geçtiğimiz sene bu konuda oldukça tatmin edici yenilikler sunan Apple'ın 2022 için çok daha iddialı olacağı düşünülüyor.

Apple 2022'de hangi ürünleri ve teknolojileri tanıtacak?

Söylenenlere göre Apple yeni Mac bilgisayarlar üzerinde çalışıyor ve bunların içerisinde Mac mini’nin yeniden gözden geçirilmiş versiyonu, daha büyük ekranlı bir iMac Pro ve kendi türünün tarihindeki en büyük yeniden tasarıma sahip olacak bir MacBook Air yer alıyor.

Mac ürünlerinin dışında iPhone tarafında ise birçok teknoloji gurusu 2022 yılının sonbahar iPhone SE’nin 5G versiyonunu göreceğimizi söylüyor. Ayrıca üç adet Apple Watch’ın da bizlerle buluşacağı tahmin ediliyor. Bunlardan biri ana ürün Apple Watch Series 8, diğer ise daha bütçe dostu versiyonu olan SE modeli.

Bunlara ek olarak Apple’ın bu sene yeni bir Apple harici monitör tanıtacağı ve hali hazırda piyasada bulunan Apple Pro Display XDR’ın yarı fiyatına piyasaya sürüleceği öngörülüyor. Eğer bütün bunlar gerçekleşirse Apple, aynı 2021 yılında olduğu gibi 2022 yılında da yeni bir gelir rekoru kırabilir ancak bunlar şu anda sadece birer iddia ve maalesef garantisi yok.