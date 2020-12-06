Prof. Dr. Ceyhan'a Göre Tam Kapanma 28 Gün Olmalı

Koronavirüs pandemisine karşı alınan önlemlerden biri de karantina ve kapanma yasakları oluyor. Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, yasaklar konusunda yeni bir tavsiyede bulundu.

Tüm dünyayı olduğu gibi ülkemizi de ağır şekilde etkileyen koronavirüs pandemisi ile ilgili olarak uzmanlar peş peşe açıklamalar yapıyor. Pandemi döneminde izlenmesi gereken yol konusunda ise farklı fikirler var.

Hacettepe Üniversitesi'nden Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, önlemlere ilişkin açıklama yaparak "Tam kapanma 28 gün olmalı, 14 gün işe yaramaz. Seyahatler kısıtlanmadan salgınla başa çıkılamaz. Sonradan alınan önlemler işe yaramadı" ifadelerini kullandı.

"Tam kapanma 28 gün olmalı"

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı ve Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, Fox TV'ye açıklamalarda bulundu. Ceyhan, "İstanbul'da vaka biraz düştü ama fark etmiyor. İstanbul'dan her yere seyahat var. Bir yerde azalırken başka şehirde artıyor. Nisan, mayıs aylarında. alınması gereken önlemler alınmadı” diyerek görüşlerini bildirdi.

Profesör doktor ayrıca "İl Hıfzıssıha kurullarının alacağı önlemlerin anlamı kalmadı, çünkü bütün ülkeye yayıldı. Seyahatler kısıtlanmadan salgınla başa çıkılamaz. Hastalığı taşıyanları yüzde 20'lik bölümü süper bulaştırıcı." ifadelerini kullandı.

Hastalığın kuluçka süresinin kapanma süresi olarak yeterli olmayacağını söyleyen Prof. Dr. Ceyhan ayrıca "Tam kapanma 28 gün olmalı. 14 gün işe yaramaz. 14 gün bir kuluçka süresidir. Önleme için 2 kuluçka süresi yani 28 gün kapanma gerekiyor. Erken dönemde alınmayan önlemler sonradan alınınca işe yaramadı" dedi.

Yasaklar devam ediyor

Koronavirüs ile mücadele çalışmaları kapsamında ülkemizde de kısa süreli sokağa çıkma yasakları uygulanıyor. Haftasonları tamamen sokağa çıkma yasağı uygulanırken hafta içi de akşamları belli saatler arasında sokağa çıkma kısıtlamaları geçerli oluyor.

Pandemi sürecini atlatmak için kişisel olarak da önlemler almamız gerekiyor. Sosyal mesafeyi korumak, hijyenimize önem vermek ve maske takmak pandemide hastalıklardan korunmamızı, sevdiklerimizi de korumamızı sağlayacaktır.