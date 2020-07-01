Prof. Dr. Mehmet Ceyhan’dan ‘Normalleşme’ Açıklaması

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, normalleşme sürecinin toplum tarafından yanlış anlaşıldığını belirterek bunun geri dönüşünün beklenenden daha kötü olduğunu, en kısa sürede sert tedbirler alınması gerektiğini söyledi.

Hürrriyet gazetesi yazarlarından Sedat Ergin’e açıklamalarda bulunan Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, normalleşme sürecinin geri dönüşüyle ilgili olarak Kabul edelim ki, Koronavirüsle mücadelede sıkıntılı bir evreye girmiş durumdayız. Salgının yayılma ivmesini nisan ayının ortasından itibaren baskılayıp aşağı doğru çekebilen Türkiye, haziran ayında bu mücadelede kazandığı zeminin bir kısmını kaybederek COVID-19 ile yürüttüğü bilek güreşinde bir kilitlenmeye girmiştir." ifadelerini kullandı.

Salgının etkisinin yaz aylarında daha az olacağı hesaplanarak normalleşme sürecine çok hızlı bir şekilde girildiğini belirten Prof. Dr. Ceyhan, “Bunu uygulayan her ülke bir yerde takıldı. Normalleşmenin etkisi öngörülemedi. Normalleşme gerçekten beklenenin çok üzerinde olumsuz etki yaptı. Bizim normalleşme adımlarımızla birlikte vakaları indirememeye başladık." ifadelerini kullandı.

Ölüm ve vaka sayısının benzer oranda devam etmesi halinde vakaların aşağı indirilmesinin mümkün olmadığını söyleyen Prof. Dr. Ceyhan, ekstra tedbirlerin mutlaka en kısa sürede alınması gerektiğini, zira ek tedbirler almadan salgının ilerleyişinin durdurulmasının çok zor olduğunu ifade etti.

“Bunun gerçekten yapılması gerekiyor, aksi takdirde bu rakamlar kendi kendine düşmez. Bu kilitlenmeyi uzun süre taşıyamayız böyle.” diyen Ceyhan, bu eşiğin kırılamaması halinde okulların yeni dönemde açılmasının ne kadar zor bir karara dönüşeceğinin şimdiden tahmin edilebilir olduğunu açıkladı. Yazının tamamına şuradaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.