Kendini gerçek dünya ile sanal dünya arasında sıkışmış vaziyette bulan bir adamın hikâyesinin anlatıldığı yerli yapım "Program"dan tanıtım fragmanı geldi.

Yapay zekânın her geçen gün yeni özelliklerle karşımıza çıktığı, asistan uygulamalarının hayatımızda gittikçe daha çok yer kapladığı bir dönemde yaşıyoruz. Yeni yerli film "Program", sanal gerçeklikle dünyanın arasında sıkışmış, yapay zekâ asistanla birlikte geçmişiyle yüzleşen bir adamın hikâyesini konu alıyor.

Butik bir ekip tarafından kameraya alınan film, tamamen bağımsız bir yapım. Hâliyle büyük yapım stüdyolarının sağladığı imkanlara sahip olmayan ekip, fragmanda gördüğümüz kadarıyla oldukça başarılı bir iş ortaya koyuyor. Filmin yapım sürecinin 2 yıl sürdüğü belirtiliyor.

İşte "Program" filminin fragmanı

Filmin yönetmenliğini Hakan Kadıoğlu üstlenirken, oyuncu kadrosunda ise Kadir Anıl Adıgüzel, Erdem Anıl Uçar, Edip Tüfekçi, Gülçin Efe, Burçin Sezen, Nejmettin Şahinoğlu ve Melikşah Önar yer alıyor.

Filmin konusu "Her günü benzer şekilde yaşayan Adem, kendini gerçeklik ile sanal dünya arasında sıkışmış bulur. Sıkıştığı bu dünyada yapay zeka bir asistanla karşılaşarak geçmişiyle yüzleşmek zorunda kalan Adem, asistanla olan etkileşimleri ve karşılaştığı sırlarla birlikte kendi kimliğini ve geçmişini sorgulamaya başlar. Bu sıra dışı deneyim, Adem'in hayatını tamamen değiştirecek ve ona beklenmedik bir yolculuk yaşatacaktır." şeklinde açıklanıyor.

Film Aralık 2024'te gösterime girecek.